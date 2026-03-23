El Festival Folklore(s) celebra su quinta edición

lunes 23 de marzo de 2026 , 09:15h

El FESTIVAL FOLKLORE(S) promueve la riqueza y diversidad de la música de raíz de nuestro territorio, el festival lleva cuatro años llenando de cultura rural el centro de la ciudad de Madrid, facilitando así su integración en el panorama musical actual y acercándola a un público más amplio y diverso.

En su quinta edición contará con LA MUSGAÑA (40º aniversario), Groupa & Vanesa Muela, Iberika Baraka (Creativa Folk Emsenble), Delamesta y Kike Arias.

Durante cuatro días, Madrid se convertirá en el epicentro de la identidad ibérica a través de un programa que combina, entre otras actividades, conciertos, monográficos, talleres performativos y recorridos guiados… El festival no solo busca preservar el patrimonio inmaterial, sino impulsar la creación actual, permitiendo que artistas consagrados y talentos emergentes dialoguen sobre escenarios como la Sala Galileo-Galilei, el Teatro Pavón o el Círculo de Bellas Artes.

El festival refuerza su compromiso con la accesibilidad y la cohesión comunitaria. Además de la programación en salas, esta edición apuesta por la mediación cultural con itinerarios guiados por el distrito centro y sesiones de formación en el Auditorio de Escuela de Música Creativa, democratizando el acceso a las músicas tradicionales.

"Folklore(s) es una herramienta para conectar con nuestra tierra y nuestro pasado desde un prisma joven y de calidad", señalan desde la Fundación. "Queremos que la música de raíz no sea algo del ayer, sino un lenguaje vivo y visible en la escena actual".

El FESTIVAL FOLKLORE(S) está organizado por la FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA y con la colaboración de AIE , FUNDACIÓN NADINE y ESCUELA DE MÚSICA CREATIVA.

La entidad colabora con la iniciativa ACERCA CULTURA (plataforma que ofrece entradas a precio muy reducido para colectivos en riesgo de exclusión).

PROGRAMACIÓN FESTIVAL FOLKLORE(S) 2026

JUEVES 28 DE MAYO

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL FOLKLORE(S) 2026 Círculo de Bellas Artes , en colaboración con el programa de Radio Círculo ´Entrelares.

CONCIERTO 40ª ANIVERSARIO DE LA MUSGAÑA Teatro Pavón, la icónica formación madrileña ´La Musgaña´ celebra sobre el escenario sus 40 años de trayectoria, cuatro décadas dedicadas a la investigación, difusión y renovación de las músicas tradicionales de la Península Ibérica.

VIERNES 29 MAYO

AULA ABIERTA DEL MÁSTER DE FOLKLORE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ESCUELA DE MÚSICA CREATIVA, ven a descubrir el Máster Oficial en Interpretación del Folklore de la Península Ibérica del Centro Superior de Música Creativa en esta aula abierta pensada para músicos y amantes de la tradición.

Una oportunidad para conocer, escuchar y tocar el folklore desde dentro.

CONCIERTO GROUPA+VANESA MUELA, abren el concierto IBÉRIKA BARAKA en SALA GALILEO GALILEI

Kind of Folk: Iberia presenta el encuentro entre Groupa y Vanesa Muela, dos referentes esenciales de la música de raíz europea.

Con más de tres décadas de trayectoria, Groupa es uno de los nombres fundamentales del folk nórdico contemporáneo.

Por su parte, Vanesa Muela es una de las voces más sólidas y respetadas de la tradición oral de la Península Ibérica. Su trabajo de investigación y transmisión del repertorio castellano, unido a su presencia escénica y dominio de la percusión tradicional, la sitúan como una figura clave en la renovación del folk ibérico.

IBERIKA BARAKA concierto protagonizado por el ensemble de folklore del Centro Superior Música Creativa, IBÉRIKA BARAKA, una formación que explora la esencia y la tradición musical de la península.

El Ensemble de Folklore Música Creativa IBÉRIKA BARAKA lo componen Elena Peces, Javi Hernández, Mireia S. Díaz, Almudena Jiménez, Jordi Pastor, Blanca Agudo, Juan Iacaruso, Alba LaMerced, Blanca Galán, Julián Muro y Judith Terribas Llopis.

SÁBADO 30 MAYO

MONOGRÁFICO: FOLKLORE NÓRDICO, sesión divulgativa de folklore internacional a mano de la formación Groupa, referente del folklore noruego.

La formación Groupa invita a los participantes a explorar su universo creativo dentro de la música folk nórdica, donde tradición, improvisación y exploración sonora se entrelazan.

RUTA FOLKLORE(S) DE MADRID (primer pase, recorrido diseñado con criterios de accesibilidad e inclusión por distrito centro), paseo musicalizado que recorre los escenarios más relevantes del folklore de la ciudad de Madrid. Rincones ocultos donde los asistentes podrán disfrutar de las anécdotas más desconocidas de nuestro patrimonio musical de la mano de Ursaria, formación musical divulgadora de la cultura popular de Madrid.

ENCUENTRO: MÚSICA&BAILE EN LA VÍA PÚBLICA, EN PLAZA DE RAMALES, el folklore es un arte vivo que en su naturaleza lleva el compartirse de manera comunitaria.

COLOQUIO ´VIVA QUIEN CANTA Y QUIEN BAILA+ CONCIERTO DELAMESETA EN SALA GALILEO GALILEI, este evento combina la presentación de la obra ´Viva quien canta y quién baila´, un documental homenaje a las mujeres de Peñaparda por el valioso legado que han aportado a la memoria viva de su territorio, con un concierto de la formación de folklore urbano Delameseta.

NOCHE ´PANDERETA FRIENDLY´ , el festival propone una ruta de bares representativos de diferentes regiones de España.

DOMINGO 31 MAYO

MONOGRÁFICO: BAILES TRADICIONALES EN ESCUELA MÚSICA CREATIVA, en esta sesión intensiva, Kike Arias vincula danza y percusión para recorrer diferentes danzas de la Península Ibérica, poniendo en diálogo la tradición y la creación actual.

RUTA FOLKLORE(S) DE MADRID (Segundo pase, recorrido diseñado con criterios de accesibilidad e inclusión por distrito centro), paseo musicalizado que recorre los escenarios más relevantes del folklore de la ciudad de Madrid.