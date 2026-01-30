CutreCon 15 llega del 4 al 8 de febrero con el peor cine de acción y cosas que explotan

viernes 30 de enero de 2026 , 08:00h

CutreCon, Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, regresa del 4 al 8 de febrero en su decimoquinta edición, con una extensa programación de más de 20 títulos repartidos a lo largo de sus intensas cinco jornadas en sesiones tanto gratuitas como de pago de mañana, tarde y noche.

El eje temático elegido para este año es el peor cine de acción y, en palabras de la organización, “las cosas que explotan”, pues todo aquello que aparezca en pantalla “es susceptible de saltar por los aires en cualquier momento y sin motivo justificable”.

- La extensa y variada programación, de más de 20 títulos, estará repartida a lo largo de cinco intensas jornadas en sesiones gratuitas y de pago

- La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el mk2 Cine Paz y el mk2 Palacio de Hielo serán, un año más, las sedes de esta edición

- Uwe Boll, considerado uno de los peores directores de la historia del cine y apodado “el Ed Wood moderno”, será el invitado estrella de CutreCon 15, que proyectará cuatro de sus películas más emblemáticas: House of the dead, Alone in the Dark, Rampage y el montaje del director sin censura de Postal

- El realizador alemán recibirá, además, el Premio Jess Franco en reconocimiento a toda su carrera “por demostrar su amor al cine rodando incansablemente sin dejarse vencer por los ataques de la crítica”

- Deathstalker, un sincero homenaje a los plagios de Conan, el bárbaro que copaban los videoclubes en los años 80, será la sesión inaugural de esta decimoquinta edición, el miércoles 4 de febrero a las 21.30 horas en el mk2 Cine Paz (C/ de Fuencarral, 127)

- La Sección oficial a concurso regresa con cuatro inclasificables títulos que competirán por alzarse con el Premio del público a la película más divertida

- Jaat, la nueva locura repleta de acción y explosiones made in Bollywood protagonizada por Sunny Deol, el Stallone indio, cerrará la jornada del viernes 6 de febrero en el mk2 Cine Paz a las 21.30 horas

- La versión turca de James Bond, En Büyük Yumruk, que roba planos y música de algunas películas de 007 con total impunidad, será una de las sesiones estrella de la jornada del sábado 7 de febrero, a las 18.50 horas en el mk2 Palacio de Hielo de Madrid (C/ de Silvano, 77)

- El narcisismo descontrolado y la falta de talento se dan de la mano en Egotrip, una sesión doble que tendrá lugar el domingo 8 de febrero a partir de las 11.30 horas, que demuestra que tener iniciativa, muy poca vergüenza y demasiado tiempo libre a veces no es una buena combinación

- La última jornada de CutreCon 15 finaliza en el mk2 Palacio de Hielo a partir de las 18.30 horas con la Rambotón, una maratón con tres de los plagios más descarados, locos y divertidos de las películas de John Rambo, el mítico personaje interpretado por Sylvester Stallone

- Programación completa y entradas para las sesiones de pago disponibles en www.cutrecon.com