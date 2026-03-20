Madrid Convention Bureau reforzará este 2026 la promoción del turismo de reuniones

viernes 20 de marzo de 2026 , 10:30h

La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Convention Bureau (MCB), Almudena Maíllo, presidió en el hotel Radisson RED la primera reunión del año de la Junta Rectora de este departamento adscrito al Área Delegada de Turismo que promueve la capital como sede de congresos y encuentros profesionales.

En la reunión se ha hecho un primer balance de la actividad desarrollada durante 2025 y se ha presentado un avance de las iniciativas que se pondrán en marcha a lo largo de 2026.

Refuerzo de la promoción del turismo de negocios

Este año Madrid Convention Bureau contará con un incremento del 22,5 % en su presupuesto operativo. Una ampliación presupuestaria que permitirá reforzar la presencia de sus empresas asociadas en el estand de Madrid de la feria internacional IBTM, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Barcelona, y a la que acudirán 32 socios, seis más que en la última edición.

Otra de las acciones promocionales que se verán reforzadas son su evento anual Madrid Agency Forum, que pasará a tener dos convocatorias: una destinada a agencias MICE europeas (junio) y otra para agencias de diferentes mercados latinoamericanos (septiembre). También las presentaciones de destino se beneficiarán de este incremento, pasando de dos destinos en 2025 a cinco en 2026: Chicago y Toronto (abril), Barcelona y Londres (junio) y París (diciembre).

Madrid Convention Bureau está ultimando la publicación de un nuevo manual dirigido al sector para comprender y aplicar los requisitos actuales y emergentes en materia de medición y reporte ambiental. Una herramienta de apoyo para facilitar su adaptación tanto a la legislación vigente como a la que se desarrollará en los próximos años, proporcionando un marco común que permita integrar estas exigencias en la operativa habitual de las reuniones.

La guía, que se presentará en la próxima asamblea de socios de Madrid Convention Bureau, busca promover prácticas responsables y coherentes en el sector, ofreciendo criterios claros y referencias alineadas con estándares reconocidos y con el contexto normativo europeo y nacional.

Congresos con legado social

Este 2026 también supondrá un salto cuantitativo y cualitativo en el ámbito del impacto positivo de los eventos que eligen Madrid como sede, reafirmando la estrategia de impacto social y legado de Madrid Convention Bureau. Para el primer semestre del año se han diseñado proyectos en este ámbito para tres grandes congresos: el European Society for Blood and Marrow Transplantation - EBMT (22-25 de marzo, con previsión de asistencia de 6.000 delegados), el European Wind Energy Association Conference and Exhibition -WindEurope2026 (21-23 de abril, con 12.000 delegados) y el Congreso Europeo de ELA - ENCALS 2026 (24-26 de junio, 1.200 delegados).

“Madrid ha sabido incorporar el legado positivo como seña de identidad de su turismo de reuniones. Los congresos que se celebran en nuestra ciudad impulsan distintas acciones como la donación de sangre, el acercar a los jóvenes a las profesiones del futuro o dar visibilidad a enfermedades como la ELA. Es un modelo que el sector reconoce y que los madrileños valoran”, ha subrayado la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

El congreso EBMT reactivará la acción ‘Share Knowledge, Share Life’, diseñada por Madrid Convention Bureau, en colaboración con Cruz Roja Española y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Durante la semana del congreso, 81 unidades móviles de donación de sangre circularán por la ciudad dando visibilidad a este encuentro y explicando a la ciudadanía la contribución de los congresos al bienestar, en este caso a la salud, de los madrileños. Además, el 24 de marzo, una de estas unidades móviles de donación se establecerá en la sede del evento, IFEMA MADRID, donde los participantes también podrán donar sangre.

WindEurope 2026 se centrará en acercar el conocimiento sobre la energía eólica y las profesiones asociadas a la transición energética a estudiantes de distintos niveles educativos con diferentes iniciativas. El objetivo es conectar a la empresa y los centros formativos para promover el interés de los estudiantes por las profesiones vinculadas con el sector energético. Para el congreso ENCALS se llevarán a cabo varias acciones para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica: sesiones de cine y debates para la ciudadanía sobre esta enfermedad, una campaña en torno al aniversario de la primera reunión sobre ELA, y también la donación de sangre coincidiendo con la semana de celebración del congreso a través de ‘Share Knowledge, Share Life’.

Al margen de estos encuentros que destacan por su fuerte compromiso social, Madrid acogerá por cuarta vez el European Congress of Medical Oncology - ESMO 2026 del 23 al 27 de octubre, que congregará a 37.000 delegados y tendrá un impacto económico superior a los 65 millones de euros en gasto directo.