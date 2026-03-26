La Rioja en Semana Santa: vino, patrimonio y escapadas en familia

Esta Semana Santa, la región de DOCa Rioja invita a descubrir su esencia a través de experiencias únicas que combinan vino, paisaje y tradición. Desde el corazón de Logroño hasta enclaves rodeados de viñedos, las bodegas abren sus puertas con propuestas pensadas para todos los públicos: amantes del vino, viajeros curiosos y familias que buscan planes diferentes.

Brindar con historia junto al Ebro

En pleno centro de Logroño, a orillas del río Ebro y junto al icónico Puente de Hierro, se encuentra El Muelle de Carga de Bodegas Franco-Españolas. Este espacio recuperado combina autenticidad e historia en un entorno donde la memoria de quienes formaron parte de la bodega desde sus inicios en el siglo XX cobra protagonismo, reflejando la esencia viva de la DOCa Rioja.

Su terraza, con vistas privilegiadas al río y al casco urbano, lo convierte en el lugar ideal para disfrutar de una copa de vino al atardecer. Una experiencia sensorial que conecta pasado y presente en un ambiente relajado y con carácter.

Inmersión en la cultura del vino en Campo Viejo

Para quienes desean profundizar en el universo del vino, la propuesta especial de Semana Santa de Campo Viejo ofrece un recorrido guiado por una bodega diseñada bajo principios de sostenibilidad e integración paisajística, fiel al espíritu innovador de la DOCa Rioja.

Durante la visita, los asistentes descubren el proceso de elaboración del vino, recorren espacios emblemáticos como la sala de barricas y comprenden la filosofía que define cada añada. La experiencia culmina con una cata comentada de dos vinos representativos, donde aromas, matices y sabores revelan la diversidad de Rioja.

Un plan ideal para quienes buscan una conexión más profunda con la cultura vinícola, pero en un entorno contemporáneo.

Pascua en familia en Bodegas Altanza

La Semana Santa también tiene su versión familiar en Bodegas Altanza, que propone una experiencia diseñada para disfrutar con niños y descubrir el lado más cercano y accesible de la DOCa Rioja. La actividad comienza con una breve visita a la bodega para todos los públicos.

Después, mientras los adultos participan en una cata guiada de tres vinos acompañada de un aperitivo riojano y aceite de oliva virgen, los más pequeños se convierten en protagonistas de una divertida búsqueda de huevos de Pascua en el claustro ajardinado. Pensada para niños de entre 3 y 10 años, es una opción perfecta para quienes desean combinar enoturismo y ocio familiar en un mismo plan.

Ruta de Wine Bars en Villabuena de Álava

El próximo 2 de abril, el encanto del enoturismo se vive a pie de calle en Villabuena de Álava con una nueva edición de “Cata en las Bodegas”, una oportunidad única para sumergirse en la diversidad de la DOCa Rioja directamente en su territorio.

De 12:00 a 15:00 horas, más de diez bodegas del municipio abren sus Wine Bars para ofrecer sus vinos por copas, invitando a recorrer el pueblo de bodega en bodega en una experiencia libre, dinámica y muy social.

Sin necesidad de reserva ni entrada general, cada visitante puede diseñar su propio recorrido y abonar únicamente lo que consuma en cada parada. Una propuesta perfecta para quienes buscan descubrir la diversidad de estilos de Rioja en un ambiente distendido, disfrutando del paisaje urbano y el carácter único de este enclave vinícola.