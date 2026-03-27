Fernando Velázquez estrena ópera, película y musical

viernes 27 de marzo de 2026 , 08:00h

la ópera Los Estunmen, la película La Ahorcada y el musical The Jungle Book

El compositor, director y músico Fernando Velázquez acaba de anunciar los tres nuevos proyectos de cine y artes escénicas que presentará en los próximos meses.

El primero de ellos es su debut en el mundo operístico con Los Estunmen, ópera con libreto de Nao Albet y Marcel Borrás de la que Velázquez es compositor y director musical. Los Estunmen es un encargo del Teatro Real de Madrid y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, coproducido por el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, Teatre Lliure y Teatros del Canal. Se estrenará el 15 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona y el 2 de junio en los Teatros del Canal de Madrid.

Esta novedosa propuesta artística -cargada de juego, humor e ironía- es una ópera contemporánea que aborda una figura fundamental de nuestro imaginario colectivo, el héroe, además de reflexionar sobre la violencia a través de la figura de los especialistas de cine. La trama se centra en el viaje de no retorno que emprende la protagonista de la historia para vengar la trágica muerte de su único hijo.

Con el estreno de su primera ópera, Los Estunmen, Fernando Velázquez consolida una evolución artística que amplía su lenguaje hacia el ámbito lírico, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música actual.

En abril Fernando Velázquez también estrena la banda sonora de La Ahorcada, la nueva película de Miguel Ángel Lamata que está protagonizada por Amaia Salamanca, Eduardo Noriega, Cosette Silguero y Norma Ruiz. La Ahorcada - que estará en cines a partir del 24 de abril- es un largometraje de terror que cuenta la historia de una cantautora que se suicida en el jardín de su amante después de ser abandonada por este. Su fantasma se quedará en la mansión con unas ansias de venganza que desencadenarán una espiral de locura, horror y muerte que convertirá la vida de la familia en un infierno.

Este mes, además, se ha anunciado la participación de Fernando Velázquez en el esperado musical The Jungle Book (El libro de la Selva) que el National Theatre de Londres estrena en noviembre de 2026. Velázquez pondrá la música de la nueva adaptación teatral del famoso cuento infantil de Rudyard Kipling, que llegará al Olivier Theatre del National Theatre de la mano de la dramaturga Anupama Chandrasekha en lo que será uno de los estrenos que más expectación está generando en la escena teatral londinense.

Sobre Fernando Velázquez

Fernando Velázquez (Getxo, 1976) es uno de los creadores musicales más brillantes de la actualidad. Compositor de más de un centenar de bandas sonoras, Velázquez es un nombre imprescindible para cine, televisión y teatro, además de director de orquesta, productor, arreglista y violonchelista. En definitiva, un artista multidisciplinar, que aborda la música desde diferentes enfoques para hacerla llegar a todo tipo de públicos.