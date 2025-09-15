TARZÁN EL MUSICAL anuncia su gira nacional

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:17h

LA NUEVA SUPERPRODUCCIÓN DE ESTA MÍTICA HISTORIA RECORRERÁ DURANTE 2025 Y 2026 MÁS DE 30 CIUDADES DE TODA ESPAÑA

La legendaria historia de Tarzán llega a los escenarios con una nueva superproducción que se podrá disfrutar en los principales teatros de toda España en una gira que recorrerá más de 30 ciudades a lo largo de 2 años.

La primera parada será en el Teatro Palacio Valdés de Avilés los próximos 3 y 4 de octubre.

Para esta nueva super producción Theatre Properties ha creado un universo visual impactante: una selva que respira, que vive, que envuelve al espectador desde el primer segundo.

TARZÁN EL MUSICAL contará con una escenografía espectacular, caracterizaciones muy realistas, efectos visuales envolventes, acróbatas que surcan el aire entre lianas, bailarines y actores que dan vida a cada rincón de este mundo salvaje y hermoso.

Todo ello pensado para que cada función sea una experiencia inolvidable para toda la familia.

Nos encontramos ante un espectáculo visualmente impactante, donde la imaginación y la fantasía se ponen al servicio de una historia universal sobre la naturaleza, la aventura y la amistad.

En palabras de Silvia Villaú, su directora: “Es una obra escrita desde el alma, pensada para conmover, deslumbrar y conectar con el público de todas las edades. Es mucho más que una aventura en la naturaleza.

Es un viaje de autodescubrimiento, empatía y respeto. TARZÁN EL MUSICAL es una versión completamente nueva, con música original, vibrante y pegadiza, compuesta exclusivamente para este espectáculo.

Una partitura inédita que resonará durante mucho tiempo en el corazón de quienes la escuchen.

La obra nos recuerda que, aunque procedamos de “dos mundos”, siempre hay puentes que nos unen: la familia, la amistad y la solidaridad. Uno de los valores centrales de este musical es el respeto a la naturaleza.

TARZÁN EL MUSICAL nos muestra que la verdadera fuerza no está en dominar la naturaleza, sino en protegerla y aprender de ella.

SINOPSIS

En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón.

La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada: han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcó el destino de la familia.

Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos, pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar.