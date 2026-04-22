Fernando Velázquez irrumpe con éxito en la ópera con Els Estunmen

miércoles 22 de abril de 2026 , 08:15h

El Teatre Lliure acogió el estreno de Els/Los estunmen, una ópera contemporánea en coproducción entre cuatro grandes instituciones, el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y los Teatros del Canal, que supone el debut en el género lírico del compositor Fernando Velázquez, autor de reconocidas bandas sonoras de cine.

La obra, encargada por Joan Matabosch, reúne a ocho especialistas de acción, cinco cantantes, ocho actores y la formación orquestal del Liceu bajo la dirección musical del propio Velázquez, en un montaje de gran complejidad técnica que ha generado un notable impacto en su estreno en Barcelona.

Velázquez construye una partitura que dialoga de forma natural con su trayectoria cinematográfica, hilvanando ritmos de acción con grandes arcos dramáticos sostenidos por la voz lírica, en un ejercicio que tiende puentes entre el lenguaje del cine y las exigencias del género operístico.

La música se convierte así en un puente entre el clasicismo del género y la estética contemporánea de Albet y Borràs, consolidando la obra como un referente de la creación contemporánea, donde la ópera abandona los límites de la tradición para dialogar con el cine, el teatro y la sociedad actual.

Tras su paso por el Teatre Lliure, la producción viajará a Madrid, donde se estrenará el 2 de junio de 2026 en los Teatros del Canal.

Sobre Fernando Velázquez

Fernando Velázquez (Getxo, 1976) es uno de los creadores musicales más brillantes de la actualidad. Compositor de más de un centenar de bandas sonoras, Velázquez es un nombre imprescindible para cine, televisión y teatro, además de director de orquesta, productor, arreglista y violonchelista. En definitiva, un artista multidisciplinar, que aborda la música desde diferentes enfoques para hacerla llegar a todo tipo de públicos.

Es autor de la música de: Un monstruo viene a verme, Lo imposible, El orfanato y Ocho apellidos vascos, así como el compositor de otras películas de éxito como La infiltrada, Los ojos de Julia y Los Renglones Torcidos de Dios, o series como Patria, Querer e Invisible. En Hollywood ha colaborado con directores como Guillermo del Toro (La cumbre escarlata) o Wim Wenders (Inmersión). En teatro suele trabajar con el dramaturgo Alfredo Sanzol, para el que ha creado la música de obras como El bar que se tragó a todos los españoles, La ternura o La casa de Bernarda Alba.