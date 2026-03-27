viernes 27 de marzo de 2026 , 08:30h

Un recorrido por seis décadas de exquisita, variada e innovadora trayectoria artística

“Como uno ve, así hace; como uno hace, así es" Ruth asawa, 1946

Con motivo de la exposición inaugurada en el museo Guggenheim de Bilbao en el aniversario del nacimiento de Ruth Asawa, La Fábrica presenta Ruth Asawa: Retrospectiva, un volumen coeditado junto al museo que recoge la obra de esta icónica artista norteamericana de raíces japonesas.

Asawa fue una de las artistas más prolíficas y con más talento de entre las que surgieron en EE. UU. en la posguerra, dueña de un lenguaje exquisito y de una práctica artística muy variada e innovadora. Su obra trasciende las distinciones entre abstracción y representación, figura y fondo, y espacio positivo y negativo, y nos invita a contemplar cómo elementos muy heterogéneos se relacionan entre sí en composiciones que a su vez interactúan con su entorno.

Este volumen recoge sus conocidas esculturas de alambre, así como sus obras inspiradas en la naturaleza, además de fundidos de arcilla y bronce, papiroflexias, pinturas, dibujos, cuadernos de bocetos y grabados realizados entre 1947 y 2006.

La exposición puede disfrutarse hasta el 13 septiembre el museo Guggenheim de Bilbao.

El volumen Ruth Asawa: Retrospectiva recoge la obra de esta icónica artista norteamericana de raíces japonesas, con motivo de la ambiciosa exposición que le dedica el Museo Guggenheim Bilbao en el centenario de su nacimiento.

DESCRIPCIÓN

Ruth Asawa fue una de las artistas más prolíficas y con más talento de entre las que surgieron en EE. UU. en la posguerra, dueña de un lenguaje exquisito y de una práctica artística muy variada e innovadora. El libro recoge sus conocidas esculturas de alambre, así como sus obras inspiradas en la naturaleza, además de fundidos de arcilla y bronce, papiroflexias, pinturas, dibujos, cuadernos de bocetos y grabados realizados entre 1947 y 2006.

Su obra trasciende las distinciones entre abstracción y representación, figura y fondo, y espacio positivo y negativo, y nos invita a contemplar cómo elementos muy heterogéneos se relacionan entre sí en composiciones que a su vez interactúan con su entorno.