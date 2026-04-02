El Tren Al Ándalus inaugura su nueva ruta entre Sevilla y Madrid

jueves 02 de abril de 2026 , 08:45h

El Tren Al Ándalus inicia la temporada el 5 de abril, desde la estación de Sevilla Santa Justa rumbo a Madrid, en un itinerario programado de siete días y seis noches a bordo de este emblemático tren. Por primera vez, el tren turístico de lujo Al Ándalus tiene Madrid como punto de salida o llegada de su recorrido, lo que permite descubrir nuevos paisajes y abrir nuevas oportunidades de viaje. La próxima salida, con trayecto Madrid-Sevilla, tendrá lugar el domingo 12 de abril.

La programación de 2026 supone una actualización estratégica gracias a la nueva ruta del Tren Al Ándalus, que amplía su tradicional recorrido andaluz para incluir también Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Renfe invita a disfrutar de una experiencia exclusiva en la nueva temporada del Al Ándalus, que incorpora la ampliación de su Ruta Ibérica del Sur para conectar Sevilla con Madrid: un recorrido turístico en tren, con paradas y visitas en ciudades como Córdoba, Cádiz, Jerez, Cáceres, Mérida, Alcázar de San Juan, Toledo y Aranjuez.

Esta extensión de destinos permite integrar nuevos enclaves patrimoniales y enriquecer la propuesta cultural del itinerario. Los viajeros disfrutarán de visitas excepcionales como la Mezquita-Catedral de Córdoba, un espectáculo ecuestre en Jerez, las ruinas romanas de Mérida, los emblemáticos molinos de viento de Campo de Criptana y el Palacio Real de Aranjuez.

La propuesta gastronómica evoluciona hacia una apuesta más marcada por el producto regional, las tradiciones culinarias de cada territorio y la experiencia enológicas en bodegas. Al mismo tiempo, los servicios y el confort de las suites continúan perfeccionándose. Entre otros muchos servicios y actividades incluidas a bordo del tren, el viaje cuenta con un autobús de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido para facilitar los desplazamientos durante las excursiones, un guía multilingüe disponible durante todo el viaje y las entradas a todas las visitas programadas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Tren Al Ándalus sigue desarrollándose sin perder su esencia de gran viaje ferroviario clásico por el sur y el centro de España. Su nuevo trazado permite descubrir el territorio desde una perspectiva diferente, en un entorno que combina historia, confort y una atención al detalle.