Iberia aumentará un 18% su oferta de asientos entre España y Brasil este invierno

jueves 02 de abril de 2026 , 09:00h

Brasil volverá a ser protagonista en la red de Iberia por los incrementos de capacidad en Recife y Fortaleza, lo que llevará a que Brasil tenga durante esos meses un total de 322.000 asientos. Debido al Plan de Vuelo 2030, Iberia ha logrado incrementar su flota de largo radio de 43 aviones cuando se anunció, hasta los 50 actuales, un crecimiento que permite robustecer la presencia en América Latina.

Iberia ya ha programado su próxima temporada de invierno 26/27, en la cual se registrará un nuevo incremento de la capacidad en Brasil, en este caso del 18 %, para conectar el país con Europa. Este ‘puente aéreo’ contará con un total de asientos entre finales de octubre y marzo de 322.000.

Este aumento en Brasil se explica, principalmente, gracias a los incrementos en su capacidad que presentarán en la próxima temporada de invierno las dos nuevas rutas en el país, Recife y Fortaleza, que se inauguraron en diciembre y enero y que sumarán 29.000 y 26.000 asientos respectivamente en los meses en cuestión.

En el caso de Recife, la ruta del nordeste de Brasil pasará de las 3 frecuencias semanales actuales hasta tener entre 5 y 7 frecuencias semanales, por lo que durante gran parte de la próxima temporada de invierno la ciudad estará conectada con un vuelo diario con Madrid. Al hacer la comparación respecto a la capacidad del año anterior, el crecimiento es de 190%.

Por su parte, Fortaleza también contará con un alza de la capacidad y pasará de las 3 frecuencias semanales con las que está operando en estos momentos, hasta entre 4 y 5, lo que incrementará también de forma sustancial la conectividad con Europa. En esta ocasión, el crecimiento en asientos frente a la misma época de un año antes asciende a 161%.

Cabe recordar que ambas rutas se operan con el Airbus A321XLR, el avión más nuevo del mercado, que cuenta con un solo pasillo pero que es capaz de recorrer distancias largas. Tiene capacidad para 182 personas distribuidas en cabinas Business y Turista.

Estos aumentos de frecuencia se suman a la capacidad que Iberia ya tiene en Sao Paulo, con dos vuelos diarios, y Río de Janeiro, destino que en la actualidad tiene 5 frecuencias a la semana.

Una frecuencia adicional en mayo

Como reflejo del buen funcionamiento que está teniendo la ruta en sus primeros meses de operación, Iberia tomó la decisión de realizar un incremento de una frecuencia tanto en Recife como en Fortaleza durante el mes de mayo, ofreciendo de esta manera una capacidad adicional a la que estaba prevista inicialmente y permitiendo a los clientes de ambas ciudades del nordeste de Brasil incrementar su conectividad con Europa. De esta forma, las dos rutas contarán con 4 frecuencias semanales en el mes.