Sevilla. No la mires ¡Vívela!

jueves 09 de abril de 2026 , 09:30h

SEVILLA NO ES UN SITIO DONDE IR, ES ALGO QUE TE PASA

Dentro del Plan de Acción de Promoción Turística de la Diputación de Sevilla, a través de Turismo de la Provincia de Sevilla - Prodetur, se llevó a cabo una actividad promocional en Madrid en la Real Fábrica de Tapices

La cita puso el broche de oro a una intensa jornada de promoción y comercialización del destino en la Comunidad madrileña, segundo mercado nacional en pernoctaciones en la provincia de Sevilla

Tal como se explicó en la presentación, se recuperó el acto previsto en Fitur 2026 y que no pudo llevarse a cabo entonces, al suspenderse en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

El evento fue conducido por el escritor, periodista, contador de anécdotas y humorista Julio Muñoz “El Rancio” (por los chistes o por las naranjas) y por la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia, y contó con actuaciones de la propia artista y de la Orquesta Flamenca de Sevilla.

Más de 350 asistentes se dieron cita, en Madrid, en un evento promocional dirigido a profesionales del sector turístico, organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur.

El encuentro se concibió como una presentación experiencial del destino Sevilla, dirigida a operadores turísticos, profesionales del sector, creadores de contenidos, prescriptores y decisores de eventos, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la provincia como un destino de experiencias auténticas y cercanas. Al acto también asistieron representantes del tejido turístico empresarial sevillano así como otros agentes sociales, además de medios de comunicación especializados.

Vivir Sevilla

A hilo de este evento, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, destacó que supone “una oportunidad clave para trasladar al sector profesional el relato que queremos proyectar de la provincia: un destino que no se contempla desde fuera, sino que hay que vivirlo desde dentro, a través de su gente, su cultura y su forma de entender la vida”.

“Se trata de que, quienes nos visitan sientan Sevilla, e invitarles a compartirla con los sevillanos y sevillanas”.

Rodríguez Hans subrayó que la campaña “Sevilla. No la mires, vívela” responde a una manera de entender el turismo “más experiencial, más sostenible y más conectada con el territorio”, y añadió que “la provincia de es un destino propio, una forma distinta de vivir Sevilla, con espacio, tiempo y autenticidad, que es el verdadero lujo que hoy busca el viajero”.

Autenticidad y cercanía

El vídeo promocional, elemento central de la campaña, fue uno de los protagonistas del acto. A través de una narrativa coral y emocional, la pieza presenta la provincia de Sevilla como una experiencia vivida y compartida, construida a partir de microhistorias reales protagonizadas por personas del territorio: hombres y mujeres del sector, guías, anfitriones locales o vecinos y vecinas que encarnan la esencia del destino.

La pieza audiovisual integra en un mismo relato la diversidad de la oferta turística de la provincia —gastronomía, patrimonio, naturaleza, turismo activo, cultura y flamenco— desde el punto de vista del visitante, reforzando la idea de cercanía, trato humano y autenticidad que define la campaña y culminando con una llamada a la acción clara y memorable: “Sevilla. No la mires, vívela”.

Un evento experiencial que amplifica el relato del destino

Como parte del diseño del evento, el público asistió a un video mapping escénico concebido como recurso experiencial para complementar y amplificar el relato de la campaña, prolongando su carga emocional y conectando al público con los valores del destino a través de un recorrido sensorial que evolucionó desde la expectativa del viaje hasta la celebración compartida.

La proyección, realizada en varias partes, dedicó su cierre a la influencia de Sevilla y de su forma de vida en la formación de la Generación del 27, cuyo aniversario la Diputación proyecta conmemorar con un diverso programa de actuaciones.

Como colofón a la experiencia, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación gastronómica marca ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, que permitió completar la descripción del destino desde la gastronomía, uno de los grandes valores diferenciales del territorio.

Misión comercial turística en el segundo mercado nacional de pernoctaciones en la provincia

Esta gala celebrada en la Real Fábrica de Tapices, puso el broche de oro a una intensa jornada de promoción y comercialización del destino Sevilla en la capital madrileña.

El vicepresidente de Prodetur, junto al presidente del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB), Angel Díaz; el presidente de ASET, Jorge Robles; la presidenta de la Plataforma de Turismo Activo de la Provincia de Sevilla, Maria Ceballos; el presidente del Skal Club Sevilla y de la Asociación Sevilla City Centre, Manuel Domínguez; el presidente Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda; el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, y el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Pedro Agudo, acompañando a más de 30 empresas turísticas de la provincia, formaron la delegación que participó, por la tarde, en un workshop profesional junto a cerca de 200 empresas madrileñas del sector, incluido el sector MICE.

Con esta actuación, promovida por Prodetur-Turismo de la Provincia, se ha buscado facilitar el contacto entre estas empresas sevillanas y las agencias de viajes locales a través de una jornada comercial, tras la cual tuvo lugar la presentación institucional del destino.

Además, en un acto previo a este encuentro profesional, a primera hora de la tarde, Rodríguez Hans participó en una presentación del destino, con formato de almuerzo, ante un amplio grupo de periodistas especializados y decisores turísticos de la Comunidad de Madrid. “Se trata de un mercado prioritario, dado que los madrileños y madrileñas se encuentran entre nuestros principales visitantes. Concretamente, esta región es el segundo mercado nacional en pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con el 20,39% en 2025, tan solo por detrás de la propia Andalucía. Por tanto, un mercado estratégico para nuestro destino”.

En palabras del vicepresidente de Prodetur, “acciones como esta nos permiten reforzar la presencia de la provincia de Sevilla en mercados clave como Madrid, generando oportunidades reales de colaboración entre empresas y consolidando nuestro posicionamiento como destino competitivo y diferenciado”.