ITA Airways se une a Star Alliance y refuerza la conectividad global desde Italia

jueves 02 de abril de 2026 , 09:45h

Star Alliance ha dado la bienvenida oficial a ITA Airways como su nueva aerolínea miembro, culminando así la integración de la compañía italiana en la mayor alianza aérea del mundo.

La incorporación se celebró en un acto en la Piazza di Spagna Lounge, en la Terminal 3 del aeropuerto de Roma Fiumicino, con la participación del consejero delegado y director general de ITA Airways, Joerg Eberhart; el CEO de Star Alliance, Theo Panagiotoulias; y el Chief Commercial Officer de Lufthansa Group, Dieter Vranckx, junto a representantes institucionales y medios de comunicación.

Desde ahora, ITA Airways queda plenamente integrada en la red global de Star Alliance, conectando sus hubs de Roma Fiumicino y Milán Linate —servidos conjuntamente por 17 aerolíneas de la alianza— con más de 1.150 destinos en todo el mundo. Los pasajeros podrán beneficiarse de servicios como facturación hasta destino final, reconocimiento recíproco de programas de fidelización y acceso a salas VIP, lo que se traduce en una experiencia de viaje más fluida tanto dentro como fuera de Italia.

Un paso estratégico para el crecimiento internacional

Con esta incorporación, Star Alliance alcanza las 26 aerolíneas miembro, ampliando su red global y reforzando su presencia en el sur de Europa. Theo Panagiotoulias, CEO de la alianza, destacó que la entrada de ITA Airways “no solo amplía la red hacia y desde Italia, sino que mejora la experiencia de los clientes al viajar entre distintas aerolíneas, con acceso a la mayor red de salas VIP del mundo y beneficios más completos de fidelización”.

Por su parte, Joerg Eberhart subrayó el carácter histórico del momento: “Unirse a Star Alliance representa un hito clave en nuestro crecimiento. Nos permite ampliar significativamente nuestro alcance internacional y ofrecer a nuestros pasajeros una experiencia más fluida, coherente y de alta calidad, con conexiones optimizadas y una propuesta premium más sólida”.

Más vuelos, más destinos, más ventajas

ITA Airways aporta a la alianza más de 350 vuelos diarios y transporta anualmente a más de 16 millones de pasajeros, reforzando especialmente la conectividad doméstica y regional en Italia, así como los enlaces entre el sur de Europa y mercados internacionales clave.

La integración ha sido liderada por Lufthansa Group, cuyos equipos han trabajado junto a ITA Airways y Star Alliance en un intenso proceso de adaptación durante los últimos meses. Según Dieter Vranckx, esta colaboración “permite ampliar las opciones para los viajeros en Europa y el mundo, creando un valor añadido conjunto para clientes y socios”.

Como parte de Star Alliance, los clientes de ITA Airways podrán disfrutar de ventajas como servicios prioritarios, acceso a salas VIP en toda la red y acumulación y canje de millas en programas de fidelización. Además, los pasajeros con estatus Star Alliance Gold tendrán acceso a las salas VIP de la aerolínea en Roma, Milán y Catania.

Con esta incorporación, Star Alliance refuerza su posición como la mayor red aérea global, con más de 17.500 vuelos diarios que conectan más de 190 países, consolidando una oferta cada vez más amplia, conectada y orientada al viajero internacional.