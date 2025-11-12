ITA Airways inaugura su nuevo vuelo directo a Mauricio

miércoles 12 de noviembre de 2025 , 10:00h

ITA Airways, la aerolínea de referencia de Italia, ha lanzado su nuevo vuelo directo entre Mauricio y Roma Fiumicino, que conecta Italia con uno de los destinos más cautivadores del Océano Índico.

El vuelo inaugural desde Roma Fiumicino, que aterrizó a las 11:20 a. m. (hora local) en el Aeropuerto Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam, fue operado con el nuevo Airbus A330neo, a la vanguardia de la flota de ITA Airways y máximo referente en tecnología, digitalización, innovación, eficiencia y diseño Made in Italy.

Para celebrar el lanzamiento de esta nueva ruta intercontinental —el primer servicio sin escalas de ITA Airways a Mauricio—, se celebró una ceremonia de corte de cinta a la llegada del vuelo inaugural al Aeropuerto Internacional SSR, en presencia de invitados institucionales, medios de comunicación locales, partes interesadas y la alta dirección de ITA Airways.

En la ceremonia participaron el ministro de Turismo, Christian Harold Richard Duval, el ministro Junior de Turismo, Sydney Pierre, el presidente ejecutivo de AHL, Megh Pillay, Representantes de Aeropuertos de Mauricio entre ellos el CEO, Lormus Bundhoo, la presidente de la Autoridad de Promoción de Turismo de Mauricio, Claire Le Lay, el director de promoción del turismo de Mauricio, Avinash Kanti Teelock, la Chief Commercial Officer de ITA Airways y CEO de Volare, Emiliana Limosani, el Cónsul Honorario de Italia, H.E. Stefano Zinno y partners turísticos, entre otros.

El nuevo vuelo reforzará aún más los lazos entre Italia y Mauricio, impulsará los flujos turísticos y sentará las bases para futuras colaboraciones entre los dos países. Mauricio, un destino de ocio líder, también es un centro de operaciones de carga, siendo una de las economías más prósperas de África gracias a su industria diversificada —desde la agroindustria y los productos farmacéuticos hasta la alta tecnología— respaldadas por una infraestructura avanzada que garantiza una logística eficiente y sensible al factor tiempo.

«El vuelo inaugural de ITA Airways a Mauricio no solo marca la llegada de una nueva aerolínea, sino también el fortalecimiento de una amistad duradera y apreciada entre Mauricio e Italia. El nuevo capítulo que comienza hoy tiene como objetivo acercar aún más a nuestros pueblos. También allana el camino para nuevas oportunidades en varias áreas: comercio, cultura y, sobre todo, turismo», declaró Richard Duval, ministro de Turismo. «Cada nueva aerolínea y ruta aérea fortalecen nuestro sector turístico y crean oportunidades para nuestra gente. Gracias a esta conexión directa, estoy seguro de que cada vez más italianos vendrán a descubrir la magia de Mauricio: sus playas vírgenes, su cultura vibrante, su rica gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con ITA Airways, con nuestros socios turísticos locales y con los profesionales del turismo italianos para promover esta ruta y garantizar su éxito».

«Estamos orgullosos de estar aquí hoy y lanzar el nuevo vuelo directo de Roma a Mauricio», declaró Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer de ITA Airways y CEO de Volare. «Estamos seguros de que esta ruta fortalecerá los lazos entre Italia y Mauricio, impulsará los viajes y allanará el camino para futuras colaboraciones entre nuestros dos países. Esta isla, la perla del Océano Índico, se suma a la amplia gama de destinos internacionales de ocio a los que vuela la red de ITA Airways. Las rutas intercontinentales son una piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento, ya que combinan una conectividad perfecta con la elegancia, la comodidad y la hospitalidad que definen la experiencia de viaje premium italiana a bordo de nuestros aviones».

La nueva conexión es uno de los aspectos más destacados de la temporada de invierno 2025-2026 de ITA Airways y operará con dos frecuencias semanales. El sábado y lunes, el vuelo saldrá del Aeropuerto Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam a las 22:10 h. y llegará a Roma Fiumicino a las 06:40 h. de la mañana siguiente. El vuelo de regreso desde Italia saldrá el viernes y domingo del aeropuerto de Roma Fiumicino a las 22:00 h, llegando a Mauricio a las 11:20 h del día siguiente. A través de su centro de operaciones en Roma Fiumicino, ITA Airways ofrece a los pasajeros conexiones fluidas a destinos nacionales e internacionales a través de su extensa red.

El vuelo inaugural fue realizado por el moderno Airbus A330-900neo de ITA Airways, con una configuración de tres clases: 30 asientos en clase Business que se reclinan completamente hasta convertirse en camas, 24 en clase Premium Economy y 237 asientos en clase Economy, de ellos 36 en clase Comfort Economy. La cabina cuenta con interiores elegantes, iluminación refinada, sistemas avanzados de entretenimiento a bordo y conectividad Wi-Fi completa en todo el avión, lo que garantiza el máximo confort y una experiencia de viaje premium. El horario nocturno, con un tiempo de viaje conveniente, que permite a los pasajeros, incluidas las familias con niños, disfrutar de un viaje más relajado.

Con la incorporación de Mauricio, ITA Airways ofrecerá 53 destinos durante la temporada de invierno 2025- 2026, 16 nacionales, 21 internacionales y 16 intercontinentales a lugares de América del Norte y del Sur, África y Asia. Otros aspectos destacados del horario de invierno es la reanudación del vuelo Roma-Malé (Maldivas) a partir del 19 de diciembre de 2025, con vuelos diarios hasta el 6 de enero, y posteriormente tres frecuencias semanales (cuatro en febrero) hasta Semana Santa; el aumento de las frecuencias a Bangkok (de cinco a siete vuelos semanales a partir del 8 de diciembre de 2025); y un servicio adicional a Buenos Aires, con diez frecuencias semanales entre el 16 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026.

ITA Airways es embajador del Made in Italy en todo el mundo, y desde el inicio de sus operaciones el 15 de octubre de 2021, la aerolínea ha hecho de la tricolor no solo un elemento definitorio de su marca, destacado en las libreas de sus aviones, sino también una parte fundamental de su identidad. La excelencia italiana está en el corazón de cada servicio ofrecido a los pasajeros, desde menús elaborados por reconocidos chefs con estrellas Michelin, inspirados en las tradiciones culinarias italianas, hasta uniformes creados bajo la dirección estilística de Brunello Cucinelli e interiores de aviones diseñados por Walter de Silva.