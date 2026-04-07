martes 07 de abril de 2026 , 10:15h

El reconocido director de orquesta español Ramón Tebar debutará en el Metropolitan Opera de Nueva York durante la temporada 2026–27, donde dirigirá La Bohème de Giacomo Puccini.

Este compromiso representa un hito significativo en su trayectoria artística y confirma su creciente presencia en algunos de los escenarios más relevantes del panorama internacional.

Las funciones programadas tendrán lugar los días 25 y 27 de septiembre, así como el 1, 3, 7, 9, 10, 15, 16, 22, 24, 28 y 31 de octubre de 2026, incorporando a Tebar al distinguido grupo de directores que contribuyen a dar forma a una de las instituciones operísticas más emblemáticas del mundo.

Con este debut, el Metropolitan Opera se suma a la lista de prestigiosos teatros y orquestas internacionales que Tebar ha dirigido, entre ellos instituciones en Viena, San Francisco, Berlín, Hamburgo y Frankfurt, consolidando una trayectoria marcada por la proyección global.

Reconocido por su refinada sensibilidad musical, su liderazgo colaborativo y su amplitud estilística tanto en el repertorio sinfónico como operístico, Tebar aporta a la obra maestra de Puccini una voz artística distintiva, sustentada en la claridad expresiva y en una sólida arquitectura dramática.

Su trabajo ha sido elogiado por equilibrar la precisión estructural con una intensa inmediatez emocional, cualidades especialmente afines a la profunda humanidad de la partitura Pucciniana.

Reflexionando sobre este importante momento, Tebar señala:

“Las cosas verdaderamente importantes requieren tiempo, y no hay necesidad de apresurar un camino hermoso. Cuando años de disciplina silenciosa se encuentran finalmente con uno de los escenarios más importantes del mundo, el momento adquiere un significado profundo. Es un honor formar parte del Metropolitan Opera y dar vida a esta música extraordinaria.”

Como uno de los pocos directores españoles e hispanos que han dirigido en esta institución, su debut también resalta la creciente presencia del talento hispano en los grandes escenarios internacionales.

Este debut se enmarca en una etapa de expansión artística internacional, que incluye importantes compromisos operísticos en Europa y Estados Unidos, consolidando su reputación como un director capaz de transitar con naturalidad entre el repertorio tradicional y los nuevos paisajes artísticos contemporáneos.

La Bohème, una de las obras más queridas del repertorio operístico, continúa siendo una profunda exploración de la vida artística, la intimidad y la conexión humana, temas que resuenan con fuerza dentro de la filosofía artística de Tebar. Su debut en el Metropolitan Opera representa no solo un logro relevante en su carrera, sino la continuación natural de una trayectoria marcada por el crecimiento artístico sostenido, la colaboración internacional y un firme compromiso con la narrativa musical.