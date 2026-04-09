El concierto Divas: tres leyendas de la edad de plata se pospone al 28 de abril

jueves 09 de abril de 2026 , 08:45h

La indisposición de una de las intérpretes obligó a posponer el concierto 'Divas: tres leyendas de la edad de plata' que debería hacerse celebrado el martes 7 de abril a las 19:30 horas en el Teatro de la Zarzuela.

La nueva fecha será el martes 28 de abril a la misma hora en una cita única que reivindica el legado artístico de tres figuras imprescindibles del panorama lírico y escénico español del primer tercio del siglo XX.

El programa se mantendrá tal cual ha sido anunciado, con la soprano Raquel Lojendio evocando la figura de Concepción Abadía; Silvia Vázquez, soprano, dando voz a María Barrientos; la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert en la piel de Concepción Supervía; y la pianista y directora musical Irene Alfageme con un papel fundamental como eje vertebrador del programa, encargándose tanto de la dirección musical como del acompañamiento al piano.

Las entradas ya adquiridas en el espectáculo serán válidas para la nueva fecha y aquellas personas que no puedan asistir el 28 de abril podrán solicitar la devolución del importe abonado en las taquillas del Teatro de la Zarzuela entre el 7 y el 27 de abril.