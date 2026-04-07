Santiago Yahuarcani inauguró muestra en el Museu de Arte de São Paulo

martes 07 de abril de 2026 , 10:00h

Y estará en el MASP hasta el 2 de agosto, 2026

La muestra dedicada a Santiago Yahuarcani (Pebas, Perú, 1960) reúne cerca de 30 pinturas, incluyendo obras inéditas, y da continuidad a la proyección internacional del artista tras su participación en la 60ª Bienal de Venecia (2024).

La obra del artista indígena del pueblo Uitoto, radicado en la Amazonía peruana, está profundamente arraigada en las tradiciones orales, la cosmología y la cultura visual de su comunidad, articulando memoria familiar, historia e imaginación.

A través de la pintura, Yahuarcani desarrolla una práctica que combina investigación artística y recuperación de narrativas. La historia de desplazamiento, violencia y supervivencia de su familia, descendiente de sobrevivientes de la explotación del ciclo del caucho, constituye un hilo conductor central en su obra.

El uso de pigmentos naturales y de la llanchama —soporte hecho de la corteza de árboles amazónicos— refuerza su vínculo con la tierra.

La muestra, curada por Amanda Carneiro, está organizada en colaboración con el Museo Universitario del Chopo (Ciudad de México) y The Whitworth (Manchester).