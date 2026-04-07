Royal Air Maroc inaugura su nueva ruta directa entre Bilbao y Casablanca

martes 07 de abril de 2026 , 09:00h

Royal Air Maroc, la aerolínea nacional del Reino de Marruecos, ha inaugurado su nueva ruta directa entre Bilbao y Casablanca, reforzando así la conectividad internacional de la provincia y consolidando su papel de puente estratégico entre España y Marruecos.

La nueva ruta, operativa a partir de este miércoles, forma parte de la expansión de la compañía en el mercado español, donde lleva más de 50 años presente. La ruta Bilbao-Casablanca contará con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y sábado), lo que ofrece una mayor flexibilidad a los viajeros.

Con esta incorporación, Royal Air Maroc amplía su red en España, donde ya opera en nueve aeropuertos y conecta cinco ciudades marroquíes con múltiples destinos españoles, con más de 80 frecuencias semanales. Además, los pasajeros que viajen desde Bilbao podrán acceder, a través del hub de Casablanca, a la amplia red internacional de la compañía, que incluye destinos en África, América y Oriente Medio.

La apertura de esta nueva ruta contribuye a dinamizar el tráfico internacional del aeropuerto de Bilbao y a reforzar los intercambios económicos, turísticos y culturales entre el País Vasco y Marruecos, en un contexto de creciente demanda por parte de los viajeros de ocio y de negocios, así como de la diáspora.

Esta inauguración se inscribe en el plan estratégico de expansión internacional de Royal Air Maroc, cuyo objetivo es consolidar su posicionamiento como aerolínea global y reforzar su hub de Casablanca, especialmente con vistas a la organización de la Copa del Mundo de 2030 entre Marruecos, España y Portugal.

Royal Air Maroc, miembro de la alianza oneworld

Royal Air Maroc, la primera aerolínea africana en incorporarse a la alianza oneworld en 2020 junto a prestigiosas aerolíneas de todo el mundo, ofrece acceso a una red de más de 900 destinos en 170 países. Los pasajeros que cumplan los requisitos, en particular los clientes de clase Business y los miembros del programa de fidelidad Safar Flyer, disfrutan de un conjunto de servicios exclusivos en toda la red de oneworld: más de 600 salas VIP en todo el mundo, colas prioritarias en facturación y embarque, así como, en algunos aeropuertos, acceso al servicio de vía rápida (fast-track). Además, el programa Safar Flyer, que permite acumular y utilizar millas en todas las compañías miembros de la alianza, goza de pleno reconocimiento dentro de la misma, lo que refuerza la fidelización y la competitividad de la oferta. Más allá de estas ventajas para los clientes, la pertenencia a oneworld permite a Royal Air Maroc integrarse en un ecosistema de cooperación estructurado, propicio para el intercambio de buenas prácticas y la innovación digital, lo que favorece la modernización continua de la compañía.

La compañía también ha firmado varios acuerdos de código compartido con otras aerolíneas de renombre mundial, con el objetivo de mejorar las conexiones entre Marruecos y numerosos países de todo el mundo.