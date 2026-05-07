Cucaracha en los Teatros del Canal

jueves 07 de mayo de 2026 , 08:15h

“Necesito montar 'Cucaracha' porque, en forma y fondo, habla de la muerte, del amor y del odio, del presente, del futuro y del pasado. Este texto es una luminaria, y nos introduce al trabajo de una dramaturga que estamos convencidos es, y será fundamental, tanto por su figura como por su relato.”

— Julián Fuentes Reta, director.

Del 20 al 28 de junio, la Sala Verde de los Teatros del Canal acogerá el estreno absoluto en Madrid de 'Cucaracha', una intensa y conmovedora pieza de la dramaturga escocesa Sam Holcroft dirigida por Julián Fuentes Reta, quien regresa a la dirección escénica con un texto actual, visceral y profundamente necesario.

La obra sitúa al espectador en un aula aparentemente cotidiana, donde una profesora intenta impartir una clase de biología a un grupo de jóvenes. Sin embargo, fuera del aula, el mundo se encuentra sumido en una guerra prolongada y devastadora, presentada como “la Guerra Justa”. Poco a poco, los alumnos son llamados a filas, mientras la educación, la normalidad y las expectativas de futuro comienzan a desmoronarse.

'Cucaracha' construye un retrato directo y profundamente humano de una generación obligada a crecer en medio del conflicto. La pieza aborda temas como la violencia estructural, la pérdida de la inocencia y el impacto de las decisiones colectivas en las vidas individuales, alcanzando así una inquietante dimensión universal.

El montaje está dirigido por Julián Fuentes Reta, Premio Max 2015 al Mejor Dirección y Mejor Espectáculo por Cuando deje de llover, quien define la obra como “un texto visceral, claro y profundamente necesario, que habla de lo que fuimos, somos y seremos como sociedad”. El director subraya además su apuesta por un elenco joven, en sintonía con la fuerza generacional y la urgencia artística del texto.

El reparto está encabezado por Esther Acebo, Hiba Abouk y Julio Peña, junto a Lucía Diez, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann, quienes dan vida a una historia marcada por la educación, la guerra y la pérdida de la inocencia.

La producción corre a cargo de Producciones en Crudo y la Manjoya Producciones, con la colaboración de la Escuela Universitaria de Artes TAI, consolidando su apuesta por el teatro contemporáneo internacional y por textos que dialogan de forma directa con la realidad social actual.

Previamente a su llegada a Madrid, 'Cucaracha' se estrenará en el Centro Niemeyer de Avilés, donde ya ha colgado el cartel de entradas agotadas y tras su paso por los Teatros del Canal, la obra continuará su gira la próxima temporada con plazas confirmadas como: Oviedo, Palma, Cartagena o Valencia, entre otras.

Con una estructura abierta, 'Cucaracha' podría situarse en cualquier tiempo y lugar. En escena, un instituto, un aula y una lección sobre supervivencia, adaptación y selección natural sirven como punto de partida para una reflexión incómoda y necesaria: ¿puede la educación salvarnos pase lo que pase?