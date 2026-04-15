F1 Arcade inaugura en Madrid su espacio inmersivo de cara al Gran Premio de septiembre

miércoles 15 de abril de 2026 , 08:15h

En un año en el que Madrid vive plenamente volcada en la Fórmula 1, y con la mirada puesta en la celebración del Gran Premio en septiembre, la ciudad ha dado hoy un nuevo paso en su posicionamiento internacional con la inauguración de F1® Arcade, el primer concepto oficial de hospitality experiencial de Fórmula 1®.

Ubicado en Paseo de la Castellana 103, en uno de los ejes estratégicos de la capital, el nuevo espacio supone la llegada a España de un concepto global que combina simulación de alta tecnología, gastronomía y social gaming en una experiencia inmersiva pensada para disfrutar en grupo, competir y compartir.

Un respaldo institucional en un momento clave para Madrid

El acto de inauguración ha contado con la asistencia del Concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, quien ha querido respaldar con su presencia la llegada de este nuevo proyecto en un momento clave para el desarrollo del ecosistema del motor en la capital.

Durante su intervención, Ángel Niño, Concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que: “Estamos en un momento inmejorable para Madrid. Nos encontramos ante un espacio innovador y ante la primera vez que F1® Arcade sale del mundo anglosajón, y lo hace en Madrid. Este concepto es algo más que F1: es el ocio que busca la ciudad, un espacio en pleno centro que aúna gaming, afición, comunidad y un hospitality inmejorable. Una de las mejores noticias para Madrid.”

Junto a ellos, han asistido representantes institucionales y del ámbito empresarial, reflejando el interés que despiertan iniciativas que combinan inversión, innovación y nuevas formas de ocio vinculadas a grandes eventos internacionales.

Madrid lleva la Fórmula 1 más allá del circuito

La inauguración de F1® Arcade se produce en un contexto en el que Madrid refuerza su posicionamiento como destino internacional de referencia, como sede del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 y como ciudad que vive la Fórmula 1 de forma continua, integrándola en su propuesta de ocio durante todo el año

En este sentido, F1® Arcade introduce una nueva forma de acercar la Fórmula 1 al público general, trasladando la emoción de la competición a un entorno accesible, social y urbano.

En palabras de Pablo Juantegui, Presidente de Top Entretainment Iberia, ha señalado que: “Madrid reúne todos los ingredientes para liderar esta nueva categoría de ocio: una ciudad abierta, social y con una conexión creciente con la Fórmula 1. F1® Arcade nace aquí para integrarse en ese pulso urbano y convertirse en un punto de encuentro en torno a la competición y la experiencia compartida.”

Asimismo, Jonathan Peters, CEO de F1® Arcade, ha destacado que “nuestra llegada a Madrid marca un hito en la expansión internacional de F1® Arcade. Es nuestra primera apertura en Europa continental y lo hacemos en una ciudad que está jugando un papel cada vez más relevante dentro del ecosistema global de la Fórmula 1.”

Con esta apertura, F1® Arcade se incorpora al nuevo mapa de la Fórmula 1 en Madrid en un año clave para la ciudad, reforzando una tendencia que va más allá del Gran Premio y que consolida la presencia del motor como parte del tejido social, económico y experiencial de la capital.