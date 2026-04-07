César y el Side Part, dos cortes que encabezan las tendencias en peluquería masculina esta primavera

martes 07 de abril de 2026 , 09:15h

Dos estilos tan clásicos como modernos, como son el corte César y el Side Part, encabezan las tendencias en peluquería masculina esta primavera, en la que también manda el Buzz que según nos vayamos acercando al verano, estará más presente. En líneas generales, veremos menos degradados y una clara apuesta por lo natural, huyendo de los cortes estructurados. Además de los mencionados, son tendencia el Taper Fade, el Slicked Back y los flequillos desordenados, anárquicos.

El corte César o French Crop es tendencia esta primavera: “Aquí, el cabello de los laterales está rebajado, que no degradado, y sin tocar la zona posterior. Queda muy bien tengas el pelo como lo tengas, ya sea rizado, texturizado o liso. Lo realizamos con tijera y navaja y debido a que no requiere prácticamente ningún mantenimiento, es el corte elegido por muchos ejecutivos con largas jornadas de trabajo y también por aquellos que no tienen un cabello muy denso o que empieza a clarear, ya que disimula las zonas despobladas” – nos comenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral.

Tudor destaca también el corte Side Part, que se caracteriza por llevar la raya a un lado con los laterales más cortos y la parte de arriba, más larga pero volcada a derecha o izquierda: “Es un estilo formal y muy clásico que puede combinarse con el undercut y únicamente requiere mantenimiento a ambos lados con máquina o tijera. A la hora de peinarlo, mejor con el cabello húmedo y siempre con orientación al lateral donde recae todo el peso capilar, dejando la raya expuesta, bien definida. Popularmente, se le conoce como el típico look de niño bueno y no admite demasiadas variaciones. La raya lateral, protagonista de este corte, queda mejor si le añadimos algo de volumen y textura”.

Andrés Martín, responsable de California Dreaming, distribuidora española de la firma capilar masculina y americana BYRD Hairdo, aconseja las pomadas fuertes de fijación media/alta para mantener perfecto nuestro Side Part, puliendo después con peine fino para un acabado elegante: “Debe hacerse sobre el cabello húmedo, sin olvidarnos de definir bien la raya secando la parte de arriba con volumen. La raya se traza con el peine, que se vea perfecta, por lo que hay que tener cuidado a la hora de aplicar la pomada y distribuirla por todo el cabello en busca de un look pulido y old money. Con el secador y cepillo llevaremos la dirección hacia el lado que queremos en la zona superior”.

En cuánto a la barba, las más trendies serán la italiana y brasileña. La primera es estructurada, perfecta para chicos de cara redonda que quieren afilar el rostro. La segunda es un candado que forman bigote y perilla sin que se unan, con bigote fino y mejillas rasuradas. La barba hípster es otra de las más destacadas, muy poblada y completa pero arreglada tipo Bandholz.