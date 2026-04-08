GEOX Kids lanza Foot-Run, un zapato infantil que imita caminar descalzo

miércoles 08 de abril de 2026 , 08:45h

GEOX Kids da un paso adelante en el calzado infantil con el lanzamiento de Foot-Run, un innovador modelo “barefoot” desarrollado en colaboración con la Asociación Italiana de Podólogos. La propuesta, que forma parte de la colección Spring/Summer 2026, responde a una premisa clara: acompañar el crecimiento del pie infantil respetando su biomecánica natural sin renunciar a la protección.

La nueva colección de GEOX Kids nace con la vocación de adaptarse al ritmo activo de los más pequeños, combinando materiales de alta calidad, soluciones constructivas avanzadas y las tecnologías patentadas de la firma. El resultado es un calzado que prioriza la transpirabilidad, la ligereza y la flexibilidad, claves para garantizar comodidad y seguridad en cada etapa del desarrollo.

En este contexto surge Foot-Run, un proyecto que integra investigación científica y tecnología aplicada. Diseñado a partir de un estudio en profundidad sobre la anatomía del pie en crecimiento, este modelo traslada los principios de la marcha natural a un zapato que favorece un movimiento más libre, consciente y saludable.

Un diseño que imita el movimiento natural del pie

Foot-Run ha sido concebido “desde el pie hacia afuera”, con una estructura que respeta su forma y funcionalidad. Su horma amplia permite que los dedos se muevan con libertad, mientras que la suela, extremadamente flexible y ergonómica, acompaña el movimiento en espiral característico de la pisada natural.

Uno de sus elementos diferenciales es la construcción zero drop, que mantiene el talón y el antepié al mismo nivel, favoreciendo una postura más equilibrada y una marcha más funcional. A ello se suma un diseño de suela que reproduce visualmente la forma del pie, facilitando a los niños la correcta colocación y contribuyendo de manera intuitiva a mejorar su pisada.

La parte superior, confeccionada en tejido de punto transpirable, junto con un talón suave y una estructura ultraligera, refuerzan la sensación de caminar descalzo, aportando al mismo tiempo la protección necesaria para el uso diario.

Color, diseño y energía para el día a día

La colección se completa con una paleta cromática vibrante que refleja el espíritu dinámico de la línea Junior. Tonos como el rosa intenso, el verde aqua, el naranja energético, el verde profundo o el azul clásico aportan personalidad al diseño, al tiempo que destacan la textura del tejido y las líneas fluidas de la suela.

Con Foot-Run, GEOX Kids no solo introduce un nuevo modelo, sino que redefine su enfoque hacia el calzado infantil, apostando por una combinación de innovación, bienestar y diseño que sitúa al niño —y a su forma natural de moverse— en el centro de todo.