Madrid se detiene: fe, silencio y emoción toman las calles en su Semana Santa

martes 24 de marzo de 2026 , 08:15h

Las novedades de este año son el I Encuentro de Bandas de Música Procesional en la plaza Mayor y el programa Mujeres al órgano en el XIX Ciclo Música de Órgano de San Ginés

Las procesiones recorrerán el centro de Madrid desde el Viernes de Dolores (27 de marzo) hasta el Sábado Santo (4 de abril), con la Puerta del Sol como carrera oficial

Una docena de saetas acompañarán el paso de las procesiones y la programación musical se completa con el concierto Contemplación: Música para el silencio y el ciclo de música sinfónica coral en iglesias

La plaza Mayor acoge una exposición sobre cinco siglos de historia de la Semana Santa madrileña a través de sus cofradías y hermandades

El Ayuntamiento duplica hasta los 80.000 ejemplares la tirada del programa oficial y lanza una campaña de promoción turística a nivel nacional

Madrid se prepara, un año más, para vivir unos días muy especiales. Llega la Semana Santa y, con ella, ese ambiente único que mezcla tradición, silencio, emoción y encuentro en las calles. Más allá de la programación cultural o turística, es un tiempo que invita a parar, a mirar hacia dentro y a compartir con otros una vivencia profundamente arraigada en la historia de la ciudad.

Desde finales de marzo, los barrios de Madrid comienzan a transformarse. Poco a poco, el ritmo cotidiano deja espacio a otro más pausado. Las iglesias se llenan, las calles se preparan y el sonido de la música procesional empieza a anunciar que algo distinto está por comenzar. Es una celebración que no solo se observa, sino que se siente.

Este año, la Semana Santa madrileña incorpora algunas novedades que enriquecen la experiencia sin perder su esencia. La Plaza Mayor acogerá por primera vez un encuentro de bandas de música procesional, una ocasión para disfrutar de cerca de un elemento fundamental de estas fechas: la música que acompaña y guía cada paso. Además, el ciclo de órgano de la iglesia de San Ginés pone el foco en el talento femenino, recordando que la tradición también evoluciona y se abre a nuevas miradas.

Pero si hay algo que define estos días son las procesiones. Desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado Santo, las imágenes recorren distintos puntos de la ciudad, creando momentos de recogimiento que reúnen a vecinos, visitantes y cofrades. Lugares como la Puerta del Sol se convierten en escenarios centrales, donde el paso de las hermandades se vive con especial intensidad. Allí, el silencio se hace casi absoluto, roto solo por la música o por alguna saeta que surge desde un balcón.

Las saetas, precisamente, son otro de los elementos más emotivos. No hay escenario ni artificio: solo una voz que canta desde lo alto y que detiene el tiempo durante unos segundos. Son instantes breves, pero cargados de sentimiento, que conectan con lo más profundo de esta celebración.

La música, en general, tiene un papel muy importante. Conciertos en iglesias, piezas pensadas para el recogimiento y actuaciones corales ayudan a crear esa atmósfera tan característica. Espacios como la Basílica Pontificia de San Miguel o la Real Iglesia de San Andrés Apóstol se convierten en lugares donde el sonido invita a la reflexión y al silencio interior.

Más allá de lo que ocurre en el centro, la Semana Santa también se vive intensamente en los barrios. Desde Puente de Vallecas hasta Carabanchel, pasando por muchos otros rincones, las cofradías salen a la calle con sus imágenes, fruto de siglos de historia y devoción. Cada una tiene su carácter, su forma de procesionar, su identidad. Y juntas forman el alma de esta celebración en Madrid.

Para quienes quieran conocer mejor ese legado, la exposición instalada en la Plaza Mayor ofrece un recorrido por cinco siglos de historia cofrade. Es una oportunidad para entender de dónde viene todo esto, cómo ha evolucionado y por qué sigue siendo tan importante hoy en día.

Y, como en toda tradición, también hay espacio para los pequeños placeres. La gastronomía típica de estos días, con la torrija como protagonista, forma parte de la experiencia. No es solo una cuestión de sabor, sino de memoria: recetas que pasan de generación en generación y que acompañan estos momentos de encuentro.

En el fondo, la Semana Santa madrileña es mucho más que un conjunto de actividades. Es una invitación a detenerse en medio del ruido cotidiano, a compartir el espacio con otros desde el respeto y a redescubrir el valor del silencio, la tradición y la fe. Tanto para quienes la viven desde dentro como para quienes se acercan por primera vez, ofrece una forma distinta de mirar la ciudad.

La Semana Santa madrileña culminará el Domingo de Resurrección (5 abril) con la tamborrada de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza en la plaza Mayor, a las 13:00 h.

Y así, entre pasos, música y recogimiento, Madrid se transforma durante unos días en un lugar donde lo importante no es ir deprisa, sino sentir cada momento.