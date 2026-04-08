Carrara 2026, la ciudad del mármol en la que el arte toma forma

miércoles 08 de abril de 2026 , 09:45h

Carrara, la capital toscana del arte contemporáneo, se convierte en 2026 en uno de los escenarios más inspiradores de la Toscana.

Donde el mismo mármol que utilizó Miguel Ángel sigue dando forma a talleres, estudios y espacios artísticos que mantienen viva su esencia.

Pasear por Carrara es adentrarse en un entorno donde el arte se encuentra en cada rincón, entre canteras, calles históricas y ateliers abiertos al visitante.

De mayo a diciembre, exposiciones, instalaciones y festivales transforman la ciudad en un museo al aire libre, gracias a la “White Carrara” o el festival “C/art”.

Carrara, en el corazón de la Toscana, se prepara para vivir una temporada especial: la ciudad del mármol acaba de ser nombrada capital toscana del arte contemporáneo con el proyecto "Carrara: contemporánea durante 2 mil años". Un título que narra el alma de este lugar, donde la historia milenaria de la extracción y procesamiento del mármol sigue dialogando con la creatividad más actual.

Durante siglos, artistas y escultores de todo el mundo han venido aquí para trabajar con el famoso mármol blanco de los Alpes Apuanos, el mismo mármol que ha hecho inmortales las obras maestras de la escultura de Miguel Ángel. Hoy en día, esta tradición sigue viva entre talleres artesanales, laboratorios, la Academia de Bellas Artes y museos como MudaC y CarMi, que transforman la ciudad en un laboratorio creativo donde el conocimiento antiguo se encuentra con nuevas visiones artísticas.

De mayo a diciembre, un rico calendario de iniciativas y eventos, con exposiciones amplias, instalaciones urbanas, festivales y encuentros dedicados al arte contemporáneo, pretende transformar el territorio en un museo al aire libre, donde la majestuosidad de la naturaleza dialogara con el arte contemporáneo más atrevido. El arte también invadirá las calles del centro histórico con la décima edición de "White Carrara", una amplia exposición dedicada al diseño y lo contemporáneo, mientras que el festival creativo "C/art" transformará los antiguos distritos mármol en un gran laboratorio al aire libre de performances, talleres e instalaciones.

Reconocida en 20218 como ciudad creativa de la UNESCO para la artesanía, Carrara ofrece a los visitantes una experiencia única: descubrir estudios artísticos, entrar en talleres de mármol y admirar un paisaje donde la naturaleza, la industria y el arte han coexistido durante más de dos mil años. Una invitación a experimentar la Toscana desde una perspectiva diferente, entre la tradición, la innovación y la belleza tallada en piedra.