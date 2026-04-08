Los destinos europeos, los preferidos para el mercado emisor alemán

miércoles 08 de abril de 2026 , 10:00h

El análisis de Data Appeal y Mabrian, ambas parte del Almawave Group, cruza, por un lado, las tendencias en torno a los destinos emergentes para el mercado emisor alemán en los últimos tres años y, por otro lado, las experiencias y actividades turísticas que generan más interés y engagement entre los alemanes cuando viajan al extranjero.

Los datos indican que la demanda alemana sigue estando impulsada, principalmente, por los destinos europeos, ya sea escapadas a países vecinos o clásicos mediterráneos, junto con algunos destinos específicos de larga distancia.

El análisis de las estancias en 2025, a partir de las reseñas sobre los alojamientos elegidos por el mercado alemán disponibles en OTAs, muestra una clara preferencia por regiones europeas.

El auge del turismo doméstico también se refleja en la inclinación por destinos vecinos como el Tirol, Viena y Salzburgo, en Austria, así como Pomerania Occidental, en Polonia, que figuran entre los favoritos de los alemanes.

El sur de Europa refuerza su posición con destinos como Andalucía, Cataluña, las Islas Baleares y Canarias en España, junto con Provenza-Alpes-Costa Azul e Île-de-France en Francia. El atractivo de Italia para los alemanes se evidencia en la diversidad de destinos y experiencias que eligen en este país: Véneto, Lombardía, Trentino-Alto Adige, Toscana, Sicilia y Lacio. Fuera de Europa, la provincia de Bangkok en Tailandia, destaca como el único destino de larga distancia entre los 20 principales con mayor número de estancias de viajeros alemanes en 2025.

Cinco de los destinos más buscados por los alemanes en 2025 se encuentran también entre los que más han crecido en demanda internacional en los últimos dos años. Sicilia registra el mayor incremento de demanda de este mercado emisor desde 2023, con +0,6 puntos porcentuales, junto con tres destinos de larga distancia: la región metropolitana de Tokio, el Cabo Occidental de Sudáfrica y la provincia de Surat Thani, en Tailandia.