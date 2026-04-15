El móvil sustituye al datáfono y facilita el emprendimiento

miércoles 15 de abril de 2026 , 09:00h

Emprender ya no requiere grandes inversiones iniciales ni infraestructuras complejas. PaynoPain, proveedor de soluciones de pago, asegura que la evolución de la tecnología de pagos está facilitando que cada vez más personas puedan poner en marcha sus propios negocios con recursos mínimos. El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta clave para los emprendedores: con él pueden gestionar su actividad y, ahora también, aceptar pagos.

Gracias a la tecnología Tap to Pay, cualquier smartphone compatible puede funcionar como un datáfono. Esto permite que profesionales y pequeños negocios acepten pagos con tarjeta o con dispositivos móviles directamente desde su propio teléfono, sin necesidad de adquirir terminales de pago físicos ni equipos adicionales.

Esto está ayudando a reducir algunas de las barreras tradicionales que dificultaban el inicio de un negocio. Sectores como el comercio ambulante, los mercados locales, los servicios a domicilio o los proyectos creativos pueden ahora aceptar pagos digitales de forma sencilla, inmediata y segura, independientemente del lugar en el que operen.

Además, la adopción de esta tecnología permite a los emprendedores comenzar a operar con mayor rapidez. Actividades que antes requerían trámites, contratación de dispositivos específicos o inversiones iniciales significativas pueden ponerse en marcha en cuestión de minutos, lo que facilita que nuevas ideas lleguen antes al mercado.

Entre las principales barreras que la tecnología Tap to Pay está ayudando a eliminar destacan:

Alta inversión inicial: los emprendedores ya no necesitan adquirir dispositivos de pago especiales ni realizar grandes desembolsos al inicio de su actividad. El uso del propio teléfono como herramienta de cobro reduce significativamente los costes asociados al lanzamiento de un negocio.

Esperas y procesos administrativos complejos: en muchos casos, los emprendedores debían completar trámites, firmar contratos o esperar la entrega de dispositivos y configurarlos antes de poder empezar a aceptar pagos. Con el uso del smartphone como terminal, estos procesos se simplifican notablemente y permiten comenzar a operar con mayor rapidez.

Limitaciones geográficas: los cobros pueden realizarse desde prácticamente cualquier lugar, siempre que haya internet. Esto resulta especialmente útil para profesionales que desarrollan su actividad fuera de un establecimiento fijo, como vendedores ambulantes, profesionales de servicios como cerrajeros y fontaneros, o creadores que participan en ferias y mercados temporales.

Complejidad técnica: el sistema funciona a través de aplicaciones intuitivas instaladas en el propio smartphone. Esto permite que los usuarios gestionen los cobros de manera sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni procesos de configuración complicados.

“Cada vez más emprendedores buscan herramientas sencillas y accesibles que les permitan poner en marcha sus ideas sin grandes complicaciones. Tecnologías como Tap to Pay hacen posible que cualquier profesional pueda empezar a vender utilizando únicamente su teléfono móvil, sin necesidad de invertir en equipos adicionales y con un acceso mucho más fácil a los pagos digitales”, sostiene Jordi Nebot, CEO y fundador de PaynoPain.