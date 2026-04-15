Hacienda del Mar, el nuevo destino de lujo de Meliá en la Costa del Sol

En Estepona, uno de los destinos con más encanto de la Costa del Sol, abre sus puertas Hacienda del Mar, member of Meliá Collection, un hotel de lujo que se integra con el paisaje y la cultura local. Frente al Mediterráneo y rodeado de jardines, el establecimiento ofrece una experiencia que combina diseño contemporáneo, gastronomía mediterránea y bienestar, convirtiéndose en un nuevo referente para quienes buscan confort, exclusividad y conexión con la esencia andaluza.

Frente al Mediterráneo y rodeado de exuberantes jardines, Hacienda del Mar, member of Meliá Collection, abre sus puertas en Estepona como uno de los nuevos enclaves de lujo con más personalidad de la Costa del Sol. Su llegada marca el desembarco en Andalucía de The Meliá Collection, la exclusiva línea de hoteles con encanto de Meliá Hotels International, concebida para conectar al viajero con la esencia de cada destino.

En plena costa malagueña, el hotel se integra con naturalidad en el paisaje y el estilo de vida de Estepona, uno de los destinos con más encanto del sur. Sus calles encaladas, salpicadas de flores, y su ritmo pausado inspiran un espacio pensado para vivir Andalucía desde dentro, con autenticidad y calma.

Rodeado por 45.000 metros cuadrados de jardines, Hacienda del Mar invita a disfrutar del exterior en cualquier momento del día. Tres piscinas al aire libre, acceso directo a la playa y amplias zonas abiertas convierten este hotel en un auténtico oasis junto al mar, donde el tiempo parece diluirse entre la luz y la brisa mediterránea.

El hotel cuenta con 131 habitaciones y suites diseñadas para el descanso y la desconexión. Espacios amplios y luminosos, donde los materiales naturales y las líneas contemporáneas dialogan con el entorno. Muchas de ellas ofrecen vistas al mar o a los jardines, reforzando esa sensación de serenidad que define la experiencia.

Gastronomía con identidad mediterránea

La propuesta gastronómica es uno de los grandes pilares del hotel, pensada para acompañar cada momento del día y poner en valor los sabores del sur.

Neguri Beach Club, a pie de playa, evoca el espíritu de los clubes marítimos con una estética luminosa y abierta al horizonte. Aquí, la cocina del mar y el ambiente relajado crean un refugio cosmopolita donde el Mediterráneo se convierte en estilo de vida.

Burladero reinterpreta la tradición andaluza desde una mirada contemporánea. Productos locales, carnes maduradas y recetas icónicas como el rabo de toro protagonizan una experiencia que va más allá de la mesa y se convierte en un punto de encuentro.

Almenara es el escenario del desayuno, donde arquitectura y paisaje se funden en un espacio que invita a comenzar el día con calma, entre luz natural y vistas abiertas.

El recorrido gastronómico se completa con Umbral, el lobby bar del hotel, un espacio concebido para detenerse: un café, una conversación o una copa en un ambiente donde el interior y el exterior dialogan con naturalidad.

Bienestar frente al mar

Fiel al espíritu de The Meliá Collection, Hacienda del Mar apuesta por una experiencia que trasciende el alojamiento. Su espacio wellness incluye seis salas de tratamiento, sauna finlandesa, baño de vapor, piscina cubierta climatizada y zonas de relajación.

El hotel acoge además el concepto MAIA SPA, inspirado en la diosa romana de la primavera y la renovación. Bajo esta filosofía, ofrece tratamientos que combinan innovación y técnicas avanzadas para lograr un bienestar profundo y duradero.

La experiencia se completa con propuestas para disfrutar del entorno: rutas de running junto al mar, alquiler de bicicletas o acceso cercano a campos de golf, ideales para quienes buscan combinar descanso y actividad.

Un nuevo referente en la costa del sol

Además de su propuesta de ocio, el hotel cuenta con seis salas de reuniones con luz natural que suman 580 m², adaptadas a eventos, celebraciones y encuentros profesionales, con opciones exclusivas como la exhibición de vehículos.

Con esta apertura, Meliá Hotels International refuerza su apuesta por el segmento premium en destinos españoles clave. Hacienda del Mar se consolida, así como un destino en sí mismo: un lugar donde el lujo se vive desde la autenticidad, el detalle y la conexión con el entorno.

Hacienda del Mar Meliá Collection

Dirección: Autovía del Mediterráneo A-7, km. 1066

29680 Estepona (Málaga)

Teléfono +34 952 809 500

Email: [email protected]

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