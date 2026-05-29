Las islas españolas menos conocidas para viajar en autocaravana

viernes 29 de mayo de 2026 , 09:30h

Cuando pensamos en viajar a una isla de nuestra geografía, suelen venirnos a la cabeza destinos tan populares como Mallorca, Tenerife o Ibiza. Sin embargo, España cuenta con pequeños paraísos que son menos conocidos, pero que ofrecen paisajes sorprendentes, tranquilidad y una forma de viajar mucho más auténtica. Desde Yescapa, plataforma europea líder de alquiler de autocaravanas y campers, proponen descubrir algunas de estas joyas insulares a través de una escapada sobre ruedas. Una opción que combina la libertad de movimiento con el encanto de territorios todavía alejados de las grandes masas turísticas.

Isla de Lobos (Canarias): un refugio natural entre Fuerteventura y Lanzarote

Situada en el estrecho que separa Fuerteventura y Lanzarote, la Isla de Lobos es uno de los espacios naturales más singulares y menos conocidos de Canarias. Declarada Parque Natural, conserva un paisaje volcánico prácticamente intacto, senderos sencillos y algunas de las aguas más cristalinas del archipiélago.

Para quienes recorren Fuerteventura en camper, la isla constituye una excursión imprescindible. Tras dejar el vehículo en Corralejo, basta con un breve trayecto en barco para acceder a este pequeño territorio donde reinan el silencio, la biodiversidad y la sensación de aislamiento. La subida a la Montaña de La Caldera permite contemplar unas vistas privilegiadas sobre el océano y las islas vecinas.

La Graciosa (Canarias): la isla donde el tiempo parece detenerse

Frente a la costa norte de Lanzarote se encuentra La Graciosa, una de las grandes desconocidas del archipiélago canario. Con apenas unos cientos de habitantes y sin carreteras asfaltadas en gran parte de su territorio, este pequeño enclave conserva una esencia difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Sus playas de arena dorada, como Las Conchas o La Francesa, invitan a desconectar por completo, mientras que sus caminos permiten recorrer la isla disfrutando de paisajes volcánicos y vistas espectaculares del Atlántico.

Isla del Rey (Baleares): historia, arte y patrimonio en el corazón de Menorca

Ubicada en el puerto de Mahón, la Isla del Rey es una de las grandes desconocidas del Mediterráneo español. Este pequeño enclave, accesible únicamente por barco, ha pasado en los últimos años de ser un lugar casi olvidado a convertirse en uno de los espacios culturales más interesantes de Baleares.

Su principal atractivo es la combinación entre patrimonio histórico y arte contemporáneo. El antiguo hospital naval británico del siglo XVIII convive hoy con iniciativas de recuperación patrimonial y con un reconocido centro artístico que ha revitalizado la isla. Para quienes recorren Menorca en autocaravana o camper, la Isla del Rey ofrece una escapada diferente, alejada del turismo de playa y centrada en la cultura, la arquitectura y la historia marítima de la isla.

Tabarca (Comunidad Valenciana): una escapada singular frente a Alicante

La isla de Tabarca, situada frente a la costa de Alicante, es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Aunque sus reducidas dimensiones no permiten recorrerla en vehículo, resulta una excelente parada para quienes realizan una ruta en autocaravana por la Costa Blanca.

Sus aguas protegidas, su conjunto histórico amurallado y su ambiente tranquilo la convierten en una excursión diferente para completar una escapada mediterránea. Desde Santa Pola o Alicante es posible acceder fácilmente en barco y disfrutar de una jornada marcada por el patrimonio, la gastronomía y el entorno marino.

Isla de Ons (Galicia): el secreto mejor guardado de las Rías Baixas

Dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, la Isla de Ons ofrece una alternativa más tranquila y menos conocida que las populares Islas Cíes. Acantilados espectaculares, senderos costeros, playas salvajes y una rica tradición marinera definen la personalidad de este enclave gallego.

Para quienes recorren Galicia en autocaravana, la isla constituye una excelente excursión desde la península. Tras estacionar el vehículo en localidades cercanas como Bueu, es posible acceder en barco y descubrir un territorio donde la naturaleza continúa siendo la gran protagonista.

Isla de Arosa (Pontevedra): marisco, naturaleza y esencia atlántica

Conectada al continente por uno de los puentes más largos de Galicia, la Isla de Arosa combina la sensación de escapada insular con la comodidad de acceder directamente en autocaravana o camper. Situada en plena ría de Arosa, es un destino perfecto para quienes buscan paisajes marineros, gastronomía local y espacios naturales alejados de las rutas más masificadas.

El Parque Natural de Carreirón, con sus playas salvajes, dunas y observatorios de aves, ofrece algunos de los rincones más sorprendentes de la costa gallega. A ello se suman los pequeños puertos pesqueros, las bateas dedicadas al cultivo de mejillones y una reconocida tradición gastronómica basada en productos del mar.

Isla Cristina (Andalucía): marismas y playas infinitas

En el extremo occidental de Andalucía, muy cerca de la frontera con Portugal, Isla Cristina sigue siendo una de las grandes desconocidas para muchos viajeros nacionales. Rodeada por marismas y espacios protegidos, esta localidad insular ofrece una combinación única de naturaleza, tradición pesquera y extensas playas de arena fina.

Para quienes viajan en autocaravana por la costa onubense, supone una parada ideal gracias a sus amplios espacios naturales y a su ambiente relajado durante gran parte del año. El Paraje Natural Marismas de Isla Cristina permite observar una gran diversidad de aves y recorrer senderos entre canales y humedales, mientras que sus playas invitan a disfrutar de kilómetros de litoral prácticamente ininterrumpido.