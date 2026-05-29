House of Wunder: el nuevo lujo suizo con alma contemporánea

viernes 29 de mayo de 2026 , 09:15h

House of Wunder nace de una herencia profundamente vinculada a la relojería suiza y al universo de la moda. Fundada por Michael Wunderman, la firma recoge más de cinco décadas de legado familiar ligado a grandes nombres como Gucci Timepieces o Corum, reinterpretándolo desde una mirada actual, sofisticada y con identidad propia.

La marca une relojería, joyería y lifestyle en un concepto donde cada pieza se concibe como una auténtica obra de arte para llevar. Diseños magnéticos, precisión suiza y una atención minuciosa al detalle definen una propuesta que trasciende el accesorio para convertirse en una expresión personal.

Las primeras colecciones giran en torno al emblemático eslabón Wunderflow, sello distintivo de la firma. Un elemento que articula un universo creativo donde conviven referencias culturales contemporáneas y los códigos clásicos de la alta relojería, dando lugar a una estética reconocible y singular.

House of Wunder se dirige a quienes entienden el lujo como una extensión de su personalidad: libre, segura y sofisticada. Una visión moderna del savoir-faire suizo que apuesta por la autenticidad y la individualidad sin concesiones.

Lanzamiento y acceso exclusivo

La web de House of Wunder ya permite descubrir las primeras colecciones de relojería y joyería de la marca, además de crear una wishlist personalizada antes del lanzamiento oficial.

El próximo 13 de julio, los miembros registrados tendrán acceso anticipado exclusivo para adquirir las primeras piezas antes de su llegada al público general. Todas las creaciones se producirán en cantidades limitadas, convirtiendo este acceso previo en la única oportunidad de conseguir determinados diseños antes de la apertura oficial de venta.