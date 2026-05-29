Tel Aviv, uno de los desfiles del Orgullo más grandes y vibrantes del mundo

viernes 29 de mayo de 2026 , 09:45h

Tel Aviv volverá a teñirse de arcoíris el próximo viernes 12 de junio de 2026 con la celebración de la 28ª edición del Orgullo de Tel Aviv, una de las citas LGBTQ+ más multitudinarias, internacionales y emblemáticas del planeta. La ciudad israelí, reconocida por su carácter cosmopolita, abierto y diverso, celebrará una nueva edición de un evento que se ha convertido en símbolo de libertad, igualdad y visibilidad.

El desfile recuperará este año su icónico recorrido junto al Mediterráneo, ofreciendo una de las estampas más espectaculares del Orgullo internacional. La marcha comenzará a las 13:00 horas en las inmediaciones de la playa Gordon y el paseo marítimo Shlomo Lahat, avanzando hacia el sur hasta llegar al Parque Charles Clore, donde miles de personas participarán en una gran celebración al aire libre con música, actuaciones y un ambiente festivo único.

Desde su primera edición en 1998, el Orgullo de Tel Aviv se ha consolidado como un referente mundial en la defensa de los derechos LGBTQ+, promoviendo valores de inclusión, tolerancia y aceptación. Cada año, visitantes de todo el mundo llegan a la ciudad para disfrutar de una programación que combina reivindicación, cultura, ocio y celebración.

Más allá del desfile principal, Tel Aviv vivirá durante todo el Mes del Orgullo una intensa agenda de actividades culturales, artísticas y comunitarias repartidas por toda la ciudad. Festivales, conciertos, exposiciones, encuentros sociales y grandes fiestas convertirán a la capital mediterránea en uno de los epicentros internacionales del orgullo y la diversidad.

Los grandes eventos del Orgullo de Tel Aviv 2026

Entre las citas más destacadas del programa de este año figuran:

Festival Drama Queen (del 2 al 11 de junio)

El principal festival de arte LGBTQ+ de Tel Aviv reunirá propuestas de teatro, cine, danza, música, performances, drag y cultura queer contemporánea. Un espacio creativo que celebra la diversidad artística y las nuevas voces de la escena cultural LGBTQ+.

Picnic Familiar LGBTQ+ (6 de junio)

Uno de los eventos comunitarios más entrañables del Orgullo. Familias de toda la ciudad se reunirán en un gran encuentro al aire libre con música en directo, actividades infantiles, espectáculos y zonas de convivencia para todas las edades.

Wigstock (10 de junio)

Considerado uno de los grandes eventos drag de Israel, Wigstock llenará Tel Aviv de color, fantasía y espectáculo con actuaciones de reconocidas artistas drag nacionales e internacionales y una gran fiesta al aire libre.

Fiesta Femenina (11 de junio)

La noche previa al desfile estará protagonizada por uno de los encuentros más esperados por las mujeres de la comunidad LGBTQ+, con DJs, actuaciones en vivo y fiestas que se prolongarán hasta la madrugada.

Una ciudad que vive el Orgullo las 24 horas

La vida nocturna LGBTQ+ de Tel Aviv desempeña un papel esencial durante la Semana del Orgullo. Clubs, terrazas, espacios culturales y fiestas al aire libre ofrecerán una programación especial que atrae cada año a miles de visitantes internacionales.

Entre los eventos más esperados de esta edición destacan:

Concierto Pride de Offer Nissim en el Parque Hayarkon

El mítico DJ y productor israelí, considerado uno de los grandes iconos musicales del Orgullo internacional, encabezará uno de los conciertos más multitudinarios de la semana con un gran espectáculo al aire libre.

Forever TLV

Las famosas fiestas Forever TLV regresan con sus espectaculares producciones, sesiones internacionales y experiencias inmersivas que han convertido esta marca en uno de los grandes referentes de la escena LGBTQ+ mundial.

PAG

La icónica marca de fiestas queer underground de Tel Aviv volverá a reunir a artistas, DJs y amantes de la cultura alternativa en algunos de los encuentros más transgresores y creativos del Orgullo.

Con playas bañadas por el Mediterráneo, una intensa vida cultural y una atmósfera de libertad que la ha convertido en uno de los destinos LGBTQ+ más reconocidos del mundo, Tel Aviv celebrará en 2026 no solo un desfile, sino 28 años de orgullo, diversidad, amor y visibilidad.