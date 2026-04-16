Homenaje a Francisco Nieva con una exposición inédita sobre Pelo de Tormenta

jueves 16 de abril de 2026 , 08:00h

EN EL TEATRO FERNÁN GÓMEZ (MADRID)

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá la muestra de producción propia Pelo de Tormenta. Homenaje a Francisco Nieva en distintos espacios del centro (vestíbulo del teatro, espacio Sala María Dolores Pradera).

Se presentó (oficialmente) esta muestra en el vestíbulo con enorme expectación a la vista de la cantidad de personas allí presentes, desde actores, actrices, personal técnico, diseñadores, tramoyistas, músicos, medios de comunicación y tras las palabras del comisario de esta, Rafael Garrigós, llegó la hora director artístico del teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente que convirtió aquel espacio en una auténtica ¿fiesta? ¿locura? que habrá hecho las delicias del propio Nieva, que posiblemente haya observado desde cualquiera de los figurines allí presentes…

Para cerrar el festín casi orgiástico con un coro improvisado por parte de algunos y algunas de los artistas y artistas que allí estaban congregados y sin desentonar (mucho) bajo la (solvente) dirección de Juan Carlos Martín interpretaron el himno de la obra…

En definitiva, todo un homenaje para las personas allí presentes y para las ausentes, porque en estos años ha habido algunas (importantes) bajas…

¡VA POR TI, PACO!

Se podrá visitar gratuitamente, hasta completar aforo, hasta el 19 de julio de 2026.

Pelo de tormenta, obra de teatro de Francisco Nieva escrita en 1961, tuvo su estreno oficial el 20 de marzo de 1997.

Esta famosa puesta en escena fue producida por el Centro Dramático Nacional y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Teatro María Guerrero de Madrid.

Y cuando se cumplen veintinueve años del estreno de este montaje, el Fernán Gómez quiere rendir un homenaje a su autor, Francisco Nieva, con esta exposición, comisariada por Rafael Garrigós, que reúne vestuario original, así como material fotográfico y documental de aquella obra. Flores Designio firma la museografía. La muestra ofrece un recorrido documental y estético por aquel montaje donde el público podrá ver el vestuario original diseñado por el figurinista Pedro Moreno, el material fotográfico de Juan Antonio Díaz “Chicho”, documentación sobre el proceso de creación y recuerdos de un elenco que incluyó a figuras como Pilar Bardem, Rossy de Palma, Ágata Lys, Carmen Conesa y Francisco Maestre, entre otros.

A propósito de Pelo de tormenta

Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del teatro, y director de esta obra de teatro habla así de Pelo de tormenta: “Hace diez años nos dejaba Francisco Nieva, uno de los más grandes autores de teatro del siglo XX…, Pelo de tormenta, escrita al inicio de los 60, es un auto sacramental a la inversa. Es una alucinación, un desate de elementos pocas veces encontrado con ese grado de pureza y ese extraño equilibrio entre clasicismo y vanguardia…. Cuando esta obra se quiso montar fue víctima de tres recursos de censura, que solo se resolvieron a la muerte de Franco, pero tampoco entonces se pudo estrenar. En 1997, en plena democracia, el paso del tiempo no había hecho ningún estrago en el texto. No solo seguía vigente, sino que conservaba su carácter transgresor. La elección de este texto para mi primer montaje como nuevo director al frente del Centro Dramático Nacional entrañaba muchos riesgos: un texto de culto, pero desconocido para el público, de un autor español vivo, cargado de premios y académico de la lengua, que podía estar en desacuerdo con el montaje y dar al traste con el proyecto.”

“Cuando se cumplen veintinueve años del estreno de Pelo de tormenta,” continúa Pérez de la Fuente, “celebramos este homenaje a Francisco Nieva con una exposición sobre el montaje de su obra más prohibida. Una aventura teatral que nos marcó a los dos y nos dejó unidos de por vida… porque ‘el teatro es vida alucinada e intensa’, como él lo definía.”

Pelo de tormenta de Francisco Nieva

Teatro María Guerrero.

Madrid, 1997

Producción: Centro Dramático Nacional

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente

Escenografía y cartel: José Hernández

Vestuario: Pedro Moreno

Música: Manuel Balboa

Fotografías: Juan Antonio Díaz “Chicho”

Intérpretes: Francisco Maestre, Alfonso Vallejo, Juan Carlos Martín, Emilio Alonso, Agata Lys, Rossy de Palma, Pilar Bardem, Ana María Ventura, Emilio Gavira, Fernando Chinarro, Rafael Esteban, Pedro Forero, Igor Larrauri, Tino Roig, Salvador Sanz, Isabel Arcos, Sergio Cappa, Juan Alberto López, Esperanza López Tamayo, Luis Llamas, Alberto Maneiro, Juan Manuel Navas, Adolfo Obregón, Berta Ojea, Teresa Pardo, Mónica Bilbao, Mercè Boronat, Trinidad Iglesias, Sol Montoya, Pilar Ruiz, Pilar San José, Carme Vidal.

Exposición

Comisario: Rafael Garrigós Museografía: Flores Designio Producción: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa Colabora: Centro Dramático Nacional – Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Cultura)