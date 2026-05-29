Antes de Warhol estuvo Marisol, la artista venezolana

viernes 29 de mayo de 2026 , 08:00h

Marisol: Cuando todo está por comenzar

Dibujos de 1949 a 2016

Figura clave de la escena artística neoyorquina de los años sesenta, la artista americana de origen venezolano Marisol alcanzó reconocimiento internacional incluso antes que Andy Warhol. Su trabajo apareció en Life, Glamour y The New York Times y se mostró en grandes citas internacionales como la Bienal de Venecia y Documenta 4 en 1968.

Con motivo de la primera gran retrospectiva dedicada íntegramente al dibujo en su obra, en el Centro Botín de Santander, La Fábrica publica Marisol: Cuando todo está por comenzar.

Más de cien obras realizadas a lo largo de seis décadas, junto a esculturas, materiales de archivo y películas de Warhol protagonizadas por la artista. Una mirada íntima a sus inquietudes personales, reflexiones sociales y universos imaginarios, donde el dibujo se convierte en espacio de exploración, pensamiento y repliegue.

El dibujo como el hilo continuo de una práctica en constante transformación.

A través de más de cien trabajos realizados a lo largo de seis décadas, junto con esculturas, materiales de archivo y películas de Andy Warhol protagonizadas por la artista, este libro revela el dibujo como el hilo continuo de una práctica en constante transformación.

En estas obras, la artista entrelaza inquietudes personales, reflexiones sociales y ficciones imaginativas, haciendo del dibujo un espacio de exploración y repliegue.

El título, tomado de una frase de Leo Castelli, evoca tanto el momento de su temprana proyección internacional como las retiradas decisivas que marcaron su trayectoria, tras las cuales su obra reaparece siempre renovada.

Marisol (París, 1930 – Nueva York, 2016) Escultora y artista visual estadounidense de origen venezolano, conocida como Marisol. Su trabajo combina escultura, ensamblaje y pintura para explorar la identidad, la cultura de masas y los roles sociales, a menudo con una mirada irónica y crítica. A través de figuras talladas en madera y materiales diversos, desarrolló un lenguaje propio vinculado al arte pop, donde la representación del cuerpo y la sociedad se convierte en un espacio de reflexión visual.

Publicado con motivo de la exposición homónima en el Centro Botín, del 22/05/2026 al 25/10/2026.