ITA Airways mantiene sus 4 estrellas Skytrax en 2026

jueves 28 de mayo de 2026 , 10:30h

ITA Airways anuncia que Skytrax le ha otorgado una vez más una calificación de 4 estrellas para 2026: un resultado que refleja la alta calidad del servicio y los rigurosos estándares de la aerolínea.

La valoración global de ITA Airways en los distintos parámetros se ha mantenido estable con respecto a 2025, aunque algunos indicadores (comida y bebida, servicios a bordo, ambiente en la cabina y servicios aeroportuarios) registraron una mejora respecto al año anterior.

«Al mantener su calificación de 4 estrellas de Skytrax también para 2026, ITA Airways reafirma con orgullo que la orientación al cliente es el eje central de su estrategia», ha declarado Lorenza Maggio, Chief Strategy, Integration, IT & Touchpoints en ITA Airways. «Este logro refleja el firme compromiso de todo nuestro equipo por ofrecer una experiencia memorable a nuestros estimados pasajeros, al tiempo que seguimos reforzando nuestra oferta de servicios».

Skytrax es una organización independiente con sede en el Reino Unido especializada en evaluar y comparar la calidad de los servicios que ofrecen las aerolíneas y los aeropuertos de todo el mundo. Su análisis comparativo, basado en auditorías profesionales, está reconocido como un referente mundial en materia de estándares de calidad del servicio: las aerolíneas se evalúan según un marco global unificado y coherente, con varios cientos de criterios de evaluación que abarcan las principales áreas de servicio.