Klarna y ALSA apuestan por la flexibilidad en los pagos para viajar en autobús

viernes 29 de mayo de 2026 , 08:30h

Klarna, el banco digital global y plataforma de pagos flexibles, y ALSA, el principal operador de transporte en autobús y autocar de España, han anunciado hoy una nueva alianza que incorpora las opciones de pago de Klarna para los viajeros que reserven trayectos por toda España.

Cada año, ALSA conecta a millones de pasajeros a través de miles de rutas por España y cientos de destinos en Europa, lo que la convierte en una de las redes de transporte más consolidadas y con mayor alcance del país. Gracias a esta colaboración, los viajeros que reserven sus viajes con ALSA en España ahora pueden elegir cómo pagar al finalizar la compra, ya sea abonando el importe al momento o dividirlo en tres plazos sin intereses, disfrutando así de una mayor flexibilidad financiera tanto para desplazamientos cotidianos como para viajes de larga distancia.

Los pagos a plazos de Klarna también están disponibles para el Abono Único respaldado por el Gobierno, el abono mensual de tarifa plana que ofrece viajes ilimitados en las rutas operadas por ALSA de titularidad estatal.

“Viajar debería centrarse en la emoción del trayecto, no en el estrés de planificarlo. Gracias a nuestra alianza con ALSA, nos aseguramos de que los pasajeros de toda España puedan reservar su próximo viaje, ya sea un trayecto cotidiano o un recorrido internacional, con la flexibilidad de pago que mejor se adapte a sus necesidades”, afirma Carlos Íñiguez, Country Manager de Klarna en España.

“La forma en que las personas reservan y pagan sus viajes está evolucionando rápidamente, y queremos que ALSA esté a la vanguardia de ese cambio. Integrar Klarna en nuestro proceso de pago supone un paso importante en nuestra transformación digital, ofreciendo a los pasajeros una forma de pago más inteligente y cómoda desde el momento en el que deciden su destino”, añade Javier Rey, director de Ecommerce de ALSA.

ALSA se suma así a la creciente lista de compañías de transporte y viajes que integran Klarna en sus procesos de pago, reflejando la creciente demanda de opciones de pago flexibles a la hora de reservar viajes online.