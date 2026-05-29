Gran Hotel Taoro completa su propuesta con la apertura de Sandára Wellness Center

viernes 29 de mayo de 2026 , 10:00h

Gran Hotel Taoro amplía su universo experiencial con la apertura de Sandára Wellness Center, un espacio concebido para la pausa y la desconexión, que completa la propuesta integral del histórico hotel del norte de Tenerife. Tras consolidar su identidad gastronómica con la apertura de los restaurantes OKA y LAVA, liderados por los chefs estrella Michelin Ricardo Sanz y Erlantz Gorostiza, el hotel incorpora ahora una dimensión dedicada al bienestar y la belleza.

Bienestar a medida en un entorno único en Tenerife

Sandára Wellness Center nace como una experiencia sensorial orientada al equilibrio físico y mental. Este exclusivo espacio, cuenta con una zona de relax con sauna, baño de vapor y duchas, todo ello con vistas al jardín y al valle de la Orotava. Junto a ella, tres cabinas individuales y dos dobles para tratamientos y protocolos de belleza especializados. El centro dispone en exclusiva de los productos de la prestigiosa firma francesa Anne Semonin, siendo junto a Abama Hotels, el único espacio en Tenerife que cuenta con sus exclusivos productos. Referente internacional con más de 35 años de trayectoria y pionera en la combinación de aceites esenciales, oligoelementos y activos marinos, la filosofía de Anne Semonine parte de una premisa clara: cada piel es única. Por ello, cada tratamiento en el centro comienza con un diagnóstico personalizado y una selección a medida de fórmulas, en un ejercicio de auténtica “mixología” cosmética.

La esencia volcánica presente en cada detalle del interior

El espacio eleva la experiencia a través de un diseño que se funde con el paisaje de Tenerife. Materiales nobles y una paleta cromática inspirados en los tonos volcánicos, los tonos minerales y las texturas orgánicas configuran un universo envolvente, donde cada elemento invita a la calma. Los revestimientos inspirados en la piedra volcánica y el juego de texturas aportan profundidad y sofisticación, mientras que las cabinas con iluminación tenue invitan a relajarse con un cálido confort. En la zona de saunas, el entorno cede el protagonismo a las vistas del valle de La Orotava. La propuesta se culmina con un mural, obra del artista canario Ione Domínguez, que refuerza el vínculo con la isla y eleva la experiencia a una narrativa completa.

Entre los protocolos destacan los tratamientos faciales específicos (hidratación, descongestión, rejuvenecimiento) así como propuestas avanzadas como la crioterapia con cápsulas congeladas, sus sérums de efecto iluminador y reafirmante, y realzar sus complex, que son combinaciones duales de aceites esenciales y oligoelementos específicos para cada necesidad o su tratamiento Premium, que incorpora polvo y perlas preciosas con acción antiedad y efecto lifting instantáneo.

Del cuidado corporal al fitness, una propuesta completa de bienestar

La carta se amplía con tratamientos corporales concebidos para trabajar el cuerpo en profundidad combinando exfoliaciones, envolturas, tratamientos rejuvenecedores y reafirmantes. La propuesta incluye una selección de masajes basados en distintas técnicas tanto con un enfoque holístico como el masaje Bioenergético, Balinés, Ayurvédico, masaje relajante personalizado Sandara, reflexología podal, como terapeúticos como el masaje descontracturante, el masaje deportivo, fisioterapia o el masaje específico prenatal. Destacar además del Ritual Canario, que integra productos de las Islas Canarias, como el aceite de plátano y piedras volcánicas en una experiencia sensorial conectada al territorio.

A ello se suma un gimnasio de última generación, equipado con maquinaria Technogym en la zona de cardio, con cintas de correr y bicicletas y un área de fuerza de peso libre, multipower y banco de pesas, todo ello con vistas panorámicas al jardín. Frente al wellness, la zona de césped se convierte en escenario para sesiones de yoga y pilates al aire libre, reforzando el vínculo entre cuerpo y naturaleza.

Con la apertura de Sandára Wellness Center, Gran Hotel Taoro consolida una propuesta donde historia, alta cocina y bienestar dialogan con coherencia. Un destino donde el lujo se entiende con tiempo propio, cuidado experto y una experiencia que invita a detenerse y reconectar.