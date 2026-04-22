Ana Brenes publica su primer disco: MIENTRAS CAMINO

miércoles 22 de abril de 2026 , 08:00h

Disponible el 24 de abril en plataformas

La cantaora, compositora y docente referente en el flamenco catalán, Ana Brenes (1991, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) presentará en primicia y en directo las canciones del que será su álbum de debut “Mientras Camino” que se publicará el próximo 24 de abril.

“Mientras camino” es un viaje íntimo y en movimiento por la vida, contado desde el imaginario de Ana Brenes, donde se entrelazan experiencias y pensamientos propios.

Todos los temas han sido escritos y compuestos por ella, y los palos flamencos han sido elegidos conscientemente por su relación con cada etapa del decurso de la vida, desde el nacimiento hasta el duelo.

El disco está concebido como una obra continua, sin interrupciones entre un cante y cante, de modo que la escucha se despliega como un único relato sonoro, reforzando su carácter de flamenco de autor.

En “Mientras camino” se complementan el flamenco tradicional, que no recurre a la fusión, con una mirada contemporánea: la de una mujer de 34 años que canta desde su tiempo y su sensibilidad. Poesía, sinceridad, crítica social y autocrítica conviven con fuerza y fragilidad en un diálogo íntimo junto a la guitarra de Toni Abellán. Amor, desamor, trabajo, disfrute, espiritualidad y memoria configuran un mundo interior vivo y en constante transformación.

“Mientras camino” nombra precisamente eso: aquello que está vivo, que avanza, que se construye mientras sucede.

ANA BRENES

(1991, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) es una cantaora, compositora y docente referente en el flamenco catalán.

Su formación comenzó de manera autodidacta, influenciada por su madre, cantaora extremeña, y su padre, aficionado utrerano.

En 2019 fue nombrada Flamenca del Año por las asociaciones flamencas de Cataluña. Se graduó en Cante Flamenco en la ESMUC, además de impartir clases en el Taller de Músics.

Ha trabajado con artistas como Albert Pla, Chicuelo, La Tana, El Pele entre otros, y ha actuado en festivales como Flamenc-ON, Festival Real 360º, Festival de Arte Flamenco de Catalunya, BBK, El Grec y Ciutat Flamenco.

Forma parte de LaboratoriA y La Prenda Roja, combinando flamenco, feminismo, performance y electrónica y del espectáculo de flamenco tradicional del Palau de la Música Catalana Gran Gala de Chicuelo, con quien también trabaja a dúo y en otros formatos.

En sus trabajos internacionales destacan su paso por New York, Canadá, Corea o Arabia Sausí entre otros...

Es la voz de la banda sonora del documental “Toda una vida” y ha participado en el largometraje “La Imatge Permanent”, nominado a los Premios Goya.

En 2023, su voz protagonizó la campaña de Aguas Lanjarón con el tema Origen, en colaboración con las DJ Mëstiza.

En 2025 Gana el premio a mejor cantaora de Catalunya en el