Cibeles de Cine celebra su undécima edición con un homenaje al cine español en CentroCentro

jueves 11 de junio de 2026 , 08:45h

Cibeles de Cine , uno de los ciclos de cine de verano más emblemáticos de la capital, celebra este año su undécima edición. Del 25 de junio al 8 de septiembre, la programación volverá a la Galería de Cristal de CentroCentro y durante 11 semanas, los espectadores podrán disfrutar de una programación compuesta por más de 70 títulos pensada para todo tipo de público.

Este evento cinematográfico, cita imprescindible para las noches de verano de Madrid, está organizado por CentroCentro e ideado y producido por mk2 Cines.

En 2025, Cibeles de Cine contó con más de 45.000 espectadores. En 2026, quiere rendir su particular homenaje al cine español y al buen momento que está viviendo, con su gran reconocimiento internacional. Lo hace, por un lado, desde el cartel oficial, diseñado por Beatriz Ramo (‘Naranjalidad’), una obra inspirada en el icónico cartel que Juan Gatti creó para Volver, de Pedro Almodóvar, película encargada de inaugurar esta edición. Por otro, mediante la exposición aérea "Un país de puro cine", que reúne retratos fotográficos de algunas de las figuras más influyentes del cine español, realizados por destacados fotógrafos de El País.

Una programación para todos

Dentro de la programación de esta undécima edición se proyectarán las películas españolas más premiadas y taquilleras del año, en sesiones especiales con la participación de parte de los equipos: Los domingos, la gran triunfadora de los Premios Goya 2026, con la presencia de su directora, Alauda Ruiz de Azúa; La cena; Aída y vuelta; Yo no moriré de amor; Maspalomas; Amarga Navidad; Flores para Antonio; Cada día nace un listo; o el esperado estreno después de su paso por el Festival de Cannes de El ser querido.

Podrán disfrutarse grandes éxitos de taquilla recientes, como El diablo viste de Prada 2, Proyecto salvación, Cumbres borrascosas, Michael o Marty Supreme. También los títulos más destacados en la última temporada de premios y festivales, como Valor sentimental, Una batalla tras otra, Hamnet, Bugonia, El agente secreto, Tres adioses, Father Mother Sister Brother, Incontrolable o La chica zurda; pasando por esperados estrenos, entre ellos, El drama, El día de la revelación o La odisea.

El cine de culto seguirá estando presente gracias a la proyección de Moulin Rouge (25º aniversario), El viaje de Chihiro (25º aniversario), Pulp Fiction, Dirty Dancing, Kill Bill. The Whole Bloody Affair o La princesa prometida.

Los clásicos, nacionales y estadounidenses, contarán con su espacio los domingos, con títulos tan icónicos como La escopeta nacional (aniversario 100 años de Rafael Azcona), El laberinto del fauno (20º aniversario), Belle Époque, Cabaret, Vértigo, Manhattan, Cuenta conmigo (40º aniversario), Desayuno con diamantes (65º aniversario) o Taxi Driver (50º aniversario).

Como ya es habitual, los sábados Cibeles de Cine espera a toda la familia con películas como Toy Story 5, Super Mario: Galaxy, Minions & Monsters, Zootropolis 2, Shrek (25º aniversario) o Dentro del laberinto (40º aniversario). Será el único día en que las proyecciones estarán dobladas en castellano.

La programación hasta finales de julio y la venta de entradas online ya está disponible en cibelesdecine.com. La programación correspondiente a los meses de agosto y septiembre se anunciará próximamente.

Información de interés

Cibeles de Cine abrirá sus puertas el próximo 25 de junio hasta el 8 de septiembre. Durante 11 semanas ininterrumpidas (exceptuando el 27 de junio y el 4 de julio que el espacio permanecerá cerrado), su horario de apertura será de lunes a domingo, a partir de las 20:00 horas. Las proyecciones arrancarán a las 22:00 h. Desde las 20:00 h y hasta el inicio de la proyección, a las 22:00 h, los asistentes podrán disfrutar de la zona de restauración y eventos temáticos puntuales.

El patio de butacas se compone de 650 sillas con cómodos cojines. La imagen es en alta definición y las películas se escuchan a través de auriculares inalámbricos en VOSE —excepto los sábados, que suele ser en versión doblada—, que garantizan la inmersión y la calidad de la experiencia durante la proyección.