Soundset Festival en Contemporánea Condeduque

jueves 11 de junio de 2026 , 09:30h

Este verano, la música electrónica intrépida vuelve al centro de Madrid.

Contemporánea Condeduque programa este mes de junio, dentro del festival de música electrónica Soundset Festival, los conciertos de DJ Python B2B Loidis y RHR y Mala, el viernes 12; y de Carne_kddo x Lagrima collective, Tracey, Nick Leon-Live y CCL, el sábado 13.

El prestigioso ciclo de conciertos Soundset evoluciona y se convierte en Soundset Festival, un nuevo formato que conserva la esencia que lo ha definido desde sus inicios, al tiempo que amplía sus horizontes y multiplica la experiencia. Tras cuatro temporadas consolidándose como un espacio singular para la escucha en Conde Duque, con actuaciones de artistas como Claire Rousay, Bendik Giske, Purelink, Astrid Sonne, Ana Roxanne o James K, el proyecto vuele al patio de este emblemático edificio del siglo XVIII y se abre al aire libre con una propuesta que invita al baile y al encuentro.

El viernes arranca con los sonidos pausados, relucientes y envolventes de Dj Python Back to Back con Loidis (Huerco S), seguido de la presión rítmica de los nuevos lenguajes brasileños de RHR y una oportunidad para ver a una leyenda no solo del dubstep sino de la música electrónica contemporánea como MALA. La jornada del sábado, 13 de junio, comienza con la electrónica arriesgada de Carne_kddo, del Colectivo madrileño Lágrima, el hyper pop y el bass de Tracey, mientras Nick León presenta en directo su colección de bangers de las nuevas mutaciones de los sonidos latinos actuales.

El cierre del festival correrá a cargo de una selectora brillante que es capaz de mezclar post-punk anguloso, bajos de soundsystem, techno hipnótico, house vintage y sensual, y footwork neumático combinando una narrativa psicodélica y envolvente que CCL explora con tensión y una euforia sutil.