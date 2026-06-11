Taucho celebra 15 años recuperando la memoria del agua

jueves 11 de junio de 2026 , 08:30h

El evento tendrá lugar los días 19 y 20 de junio y están organizados por la Asociación de vecinos y vecinas de Taucho, el Ayuntamiento y la Comisión de fiestas 2026.

Las Jornadas Etnográficas de Taucho llegan a su decimoquinta edición con un programa que combina una ruta guiada por el casco del núcleo, una muestra de artesanía, un concurso de pintura al aire libre y la presentación de un libro sobre la historia del agua en Adeje. Bajo el lema "La memoria del agua", los actos se celebran los días 19 y 20 de junio organizados por la Asociación de vecinos y vecinas de Taucho, el Ayuntamiento y la

El alcalde accidental, Epifanio Díaz Hernández, ha destacado el valor de la iniciativa. "Las XV Jornadas Etnográficas de Taucho son el resultado de quince años de trabajo vecinal. Vecinos y vecinas de Taucho han construido, edición tras edición, un espacio para preservar nuestra historia y trasladarla a las nuevas generaciones. Ese esfuerzo merece todo el reconocimiento y el apoyo del Ayuntamiento".

Los actos arrancan el viernes 19 de junio a las 19 horas en el Centro Recreativo Cultural El Almácigo con la presentación del libro "Las Aguas de Adeje. Un oasis entre arideces (SS. XVI-XIX)", de la doctora en Historia Carmen Rosa Pérez Barrios, seguida de una actuación del Grupo Mesturao.

El sábado 20 concentra la mayor parte del programa. A las 11 h arranca la ruta guiada "La memoria del agua", con escenificaciones de costumbres y tradiciones a lo largo de siete paradas por el casco de Taucho, desde la Cueva Barranquito hasta la Plaza de Taucho, con la participación de la Asociación Colectivo Tercera Edad de Adeje, la Asociación Santa Ana, la Asociación Cultural Imoque y los propios vecinos y vecinas del barrio. La plaza acoge también una muestra de artesanía a partir de las 10 h.

Ese mismo día desde las 9 de la mañana, la Asociación Colectivo Tercera Edad de Adeje celebra el IV Concurso de Pintura Rápida "Rincones de Taucho", abierto a participantes de todas las edades en dos categorías, profesional y amater para mayores de 16 años, e infantil y juvenil para menores de entre 6 y 15 años.

Las obras deben pintarse al natural sobre el paisaje del entorno acotado por el jurado. El plazo de inscripción está abierto hasta el 18 de junio a través del correo [email protected]. Los premios de la categoría profesional alcanzan los 800 euros en la primera posición. La exposición de obras y la entrega de premios tendrán lugar por la tarde, a las 17 h en la Plaza de Taucho.