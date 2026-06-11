Viajar en camper con tu perro, rutas imprescindibles para un verano pet-friendly en España

jueves 11 de junio de 2026 , 10:00h

Con la llegada del verano, millones de familias aprovechan las vacaciones para viajar y disfrutar de actividades al aire libre. En este contexto, las mascotas ocupan un lugar cada vez más relevante en la planificación de los viajes. Según datos de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector Animal de Compañía (AEDPAC), en España hay 28 millones de animales de compañía presentes en el 40% de los hogares, de los cuales 9,3 millones son perros.

La creciente integración de los animales de compañía en la vida familiar ha impulsado la demanda de propuestas turísticas adaptadas a sus necesidades, desde alojamientos y playas caninas hasta actividades y espacios de ocio donde puedan disfrutar junto a sus dueños.

Por ello, CamperDays, plataforma de alquiler de autocaravanas y campers, propone cuatro planes pet-friendly para incorporar a una ruta de verano con perro y disfrutar de las vacaciones sin renunciar a viajar en compañía de la mascota.

Playas caninas en Alicante y Tarragona

El litoral mediterráneo ofrece numerosas opciones para disfrutar del mar junto a tu perro, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas convierten las actividades acuáticas en uno de los planes más atractivos.

En este contexto, las playas caninas se han consolidado como espacios habilitados donde los perros pueden bañarse, correr por la arena y socializar con otros animales en un entorno controlado. Se recomienda siempre revisar la normativa específica de cada municipio y evitar las horas centrales del día para garantizar el bienestar del animal.

Entre las opciones más destacadas del litoral mediterráneo para disfrutar de la playa con mascota, que combinan espacios habilitados y entornos naturales adaptados, se encuentran la Playa de Agua Amarga y la Playa Punta del Riu, en Alicante, así como la Playa Bon Caponet y Cala de la Torrota, en Tarragona.

Rutas de senderismo para perros en Alicante y Valencia

Más allá de la costa, los entornos naturales del interior y las zonas protegidas ofrecen alternativas ideales para quienes buscan planes tranquilos y en contacto con la naturaleza durante el verano.

Las rutas de senderismo permiten disfrutar del paisaje mientras se comparte actividad física con los animales, siempre adaptando el recorrido a las condiciones climáticas y evitando las horas de mayor calor.

El Parque Natural de l’Albufera, en Valencia, destaca por sus itinerarios sencillos y su entorno natural accesible, mientras que el embalse del Castell de Guadalest, en Alicante, ofrece una experiencia más panorámica en un entorno de montaña.

En ambos casos, es fundamental planificar el recorrido con antelación, llevar agua suficiente y realizar paradas frecuentes para asegurar el bienestar del animal.

Parques acuáticos para perros en Barcelona y Alicante

En los últimos años han surgido espacios adaptados para que los perros puedan disfrutar del agua en entornos diseñados específicamente para ellos, especialmente en zonas donde el calor es más intenso durante el verano.

Los parques acuáticos caninos se han convertido en una alternativa de ocio cada vez más extendida dentro del turismo pet-friendly, ofreciendo instalaciones seguras y adaptadas.

En Barcelona, destaca el centro Perros al Agua, en La Roca del Vallès, que cuenta con varias piscinas y zonas de recreo donde los perros pueden jugar, nadar y refrescarse acompañados de sus dueños. Asimismo, Trust Resort Canino en Ondara (Alicante) ofrece el espacio Aqua Can del 15 de junio al 13 de septiembre, con una piscina exclusiva para perros durante la temporada de verano.

Parques urbanos para disfrutar con tu mascota en Valencia y Barcelona

Las ciudades también forman parte habitual de las rutas de verano, especialmente como puntos de paso o descanso entre trayectos.

En este sentido, los parques urbanos se han convertido en espacios clave para hacer una pausa, permitir que la mascota descanse y ofrecer un entorno verde dentro del entorno urbano.

En Valencia, el Parque del Turia y el Parque Central ofrecen amplias zonas para pasear con perro. En Barcelona, el Parque Joan Miró —con área específica para mascotas— y el Parque Central de Nou Barris destacan como opciones adecuadas para una parada durante el viaje.

Consejos para viajar con perros en verano

El aumento de las temperaturas durante el verano hace especialmente importante planificar los viajes con animales de compañía teniendo en cuenta su bienestar.

Se recomienda preparar un kit básico con documentación, bolsas higiénicas, comedero portátil y un botiquín de primeros auxilios. También es esencial garantizar la hidratación constante, evitar los desplazamientos en las horas centrales del día y comprobar la temperatura del suelo antes de los paseos.

Asimismo, se recomienda revisar con anterioridad que los campings seleccionados para la ruta admitan a animales de compañía en sus instalaciones, para descansar con comodidad en un ambiente adaptado para ellos.

Además, respetar los ritmos del animal y planificar descansos frecuentes contribuye a que el viaje sea más cómodo y seguro.

CamperCheck: una ayuda para planificar la ruta

En este contexto, CamperDays ofrece CamperCheck, un cuestionario online diseñado para ayudar a los viajeros a planificar su ruta de forma personalizada.

La herramienta permite recibir recomendaciones adaptadas al tipo de viaje y al destino elegido, incluyendo un apartado específico para quienes viajan con perros, facilitando la organización de escapadas más seguras y adaptadas a sus necesidades.