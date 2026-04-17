XLII Festival de Arte Flamenco de Cataluña. Cornellá 2026

viernes 17 de abril de 2026 , 08:15h

El municipio de Cornellá de Llobregat celebrará durante el mes de mayo la XLII edición del Festival de Arte Flamenco de Cataluña, una cita consolidada que reunirá a destacadas figuras del flamenco junto a propuestas pedagógicas y actividades abiertas a la ciudadanía.

Del 2 al 24 de mayo, diferentes espacios de la ciudad acogerán una programación diversa que combina tradición y contemporaneidad.

Entre los artistas destacados se encuentran Vicente Soto “Sordera”, Rafael de Utrera, Fabiola Pérez “La Fabi”, Marina González, Cancanilla de Málaga, Alba Molina, Juan Medina, La Lupi, Mayte Martín y Antonio Lizana.

El festival incluye conciertos, espectáculos de baile, flashmobs, talleres y conferencias, además de actividades populares vinculadas a la cultura andaluza.

Este festival reafirma el compromiso de Cornellà con la difusión del flamenco como patrimonio cultural, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes del género en Cataluña.

El Festival de Arte Flamenco de Catalunya de Cornellà de Llobregat es uno de los más prestigiosos del mundo del flamenco por ser una muestra multidisciplinaria, que a lo largo de toda su historia ha dado cabida a todas las expresiones, disciplinas, manifestaciones y estéticas del arte Flamenco, respetuoso y defensor tanto de las formas más clásicas como las más vanguardistas e innovadoras.

DEL 2 AL 24 DE MAYO DE 2026

El XLII Festival de Arte Flamenco de Cataluña regresa un año más a la ciudad de Cornellá de Llobregat, consolidándose como una de las citas más prestigiosas del panorama flamenco a nivel internacional. Del 2 al 24 de mayo de 2026, este emblemático evento ofrecerá una programación rica y diversa que reafirma su carácter multidisciplinar.

A lo largo de su historia, el festival ha sido un espacio abierto a todas las expresiones del arte flamenco, acogiendo cante, baile y toque, así como propuestas escénicas innovadoras que dialogan con otras disciplinas artísticas. Su identidad se define por el equilibrio entre tradición y vanguardia, siendo un firme defensor de las formas más puras del flamenco sin dejar de impulsar nuevas corrientes creativas.

El festival se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para artistas consagrados y emergentes, así como para aficionados y profesionales del sector, que encuentran en Cornellà un lugar donde el flamenco se vive, se celebra y se reinventa.

Sábado 2 de mayo

20:00 h. Auditori Sant Ildefons

VICENTE SOTO “SORDERA” & CHICUELO / RAFAEL DE UTRERA & PEDRO SIERRA

Vicente Soto "Sordera" (Jerez de la Frontera, 1954) es una figura clave del flamenco actual y miembro de la histórica saga de los Sordera. Su cante, profundo y lleno de verdad, mantiene la esencia del estilo jerezano, brillando especialmente en seguiriyas, soleás y bulerías.

Rafael de Utrera (Utrera, Sevilla, 1968) es uno de los cantaores más versátiles y reconocidos del flamenco actual.

Sábado 9 de mayo

12:00 h. Porche del Mercado de Sant Ildefons

FLASHMOB DE BAILE FLAMENCO

Esta propuesta acerca el flamenco a la calle, generando un encuentro directo con el público y transformando lo cotidiano en una experiencia cultural vibrante.

Sábado 9 de mayo

20:00 h. Auditori Sant Ildefons

FABIOLA PEREZ “LA FABI” & CURRO CARRASCO / MARINA GONZALEZ & RAFAEL FERNANDEZ

Fabiola Pérez "La Fabi" es una de las voces más destacadas del flamenco actual.

Marina González, bailaora de Barcelona. Su estilo combina fuerza, sensibilidad y elegancia, uniendo tradición y modernidad.

Viernes 15 de mayo

20:00 h. Peña Los Aficionaos

Entrada gratuita. Aforo limitado.

CANCANILLA DE MALAGA & JUAN GÓMEZ “CHICUELO”

Cancanilla de Málaga (Sebastián Heredia Santiago), nacido en Marbella en el seno de una familia de rancio abolengo flamenco, es una figura esencial del cante jondo.

Sábado 16 de mayo

11:00 h. Plaza Can Bagaria

TALLER DE CONSTRUCCION DE CAJON FLAMENCO

Descubre el arte de crear tu propio cajón flamenco en este taller práctico y creativo.

Sábado 16 de mayo

12:00 h. Calle de La Miranda

FLASHMOB DE BAILE FLAMENCO

Esta propuesta acerca el flamenco a la calle, generando un encuentro directo con el público y transformando lo cotidiano en una experiencia cultural vibrante.

Sábado 16 de mayo

20:30 h. Plaza Can Bagaria

ALBA MOLINA & JUAN MEDINA

Alba Molina y Juan Medina unen sus trayectorias en un proyecto común para subirse a los escenarios este año.

Viernes 22 de mayo

20:00 h. Auditori Sant Ildefons

LA GENERACION DEL 27 TAMBIEN FUE FEMENINA

Conferencia escénica de Francisco Hidalgo Gómez ilustrada musicalmente por Ángeles Camacho, cante, Juan Antonio Ruiz, guitarra y grupo D´Anea.

La Generación del 27 es el más rico e importante grupo creador de la historia de la literatura, aunque no solo. El próximo año se celebrará el centenario de su luminosa aparición.

Sábado 23 de mayo

12:00 h. Plaça Verge del Pilar

LOCURA FLAMENCA

Locura Flamenca es un espectáculo que aborda el flamenco de manera poco habitual y con humor, respetando al mismo tiempo la poética y la esencia del flamenco.

Sábado 23 de mayo

19:30 h. Escuela de Flamenco “Paca García”, espacio “El Gallinero”

Masterclass a cargo de “LA LUPI” . Exposición de Mantones Flamencos

La Lupi (Susana Lupiáñez Pinto), nacida en Málaga, es una destacada bailaora y coreógrafa flamenca.

“Narracíón escénica sobre el mantón de manila”

El mantón de Manila, seda bordada de vivos colores y flecos que llegó a España como símbolo de elegancia y pasión, se convierte en protagonista de una conversación con la danza.

Sábado 23 de mayo

20:00 h. Auditori de Cornellà

MAYTE MARTIN “Arqueología de lo puro”

En el terreno de la imaginación o de la inventiva, Mayte nunca se queda corta, ya que ha edificado un ámbito original, de personalísimos matices.

Domingo 24 de mayo

12:00 h. Plaça de Sant Ildefons

LAS ACADEMIAS BAILAN

Actúan los Cuadros de Baile de: Asociación Andaluza Hijos de Almáchar.Centro Andaluz Blas Infante de Cornellà. Academia de baile flamenco Paca García

Domingo 24 de mayo

18:00 h. Plaça de Sant Ildefons

ANTONIO LIZANA QUINTETO

Cantaor flamenco y saxofonista de Jazz, desde Andalucía hasta Nueva York y más allá, Antonio Lizana es uno de los representantes más célebres del nuevo Flamenco Jazz.

FIESTA DEL CRISTO DE LA BANDA VERDE

Domingo 10 de mayo

FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO

Sábado 16 de mayo. Tarde

Domingo 17 de mayo. Mañana

PAPAS ROCIERAS & PREGÓN ROMERÍA

Domingo 10 de mayo

Sábado 16 de mayo

Pregón Romería en Iglesia Sant Miquel