jueves 11 de junio de 2026 , 09:15h

La explanada de Puente del Rey en Madrid Río acogerá el 13 y 14 de junio la primera edición de este festival internacional independiente de experiencias gastronómicas.

Demostraciones culinarias, barras de cocina nacional y extranjera, música, monólogos o una mesa infinita serán algunos de los ingredientes del evento, en el que colaboran los mercados municipales.

La primera edición del festival internacional independiente de experiencias gastronómicas, Ñam Ñam Festival, se celebra en el Paseo Puente del Rey (Madrid Río) los días 13 y 14 de junio. Una iniciativa que saca la gastronomía a la calle en un formato innovador con un amplio programa que incluye demostraciones culinarias, música, talleres y charlas, entre otras muchas actividades.

Impulsado por la editorial Spainmedia con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se trata de un proyecto de dinamización gastronómica, comercial y cultural, con un formato innovador que prioriza la creatividad y las experiencias y que incluye demostraciones culinarias, música, talleres y charlas, entre otras actividades. Ñam Ñam se define como un festival internacional, independiente y de experiencias gastronómicas.

Un festival con ADN propio que contará con diferentes zonas diferenciadas: una zona guests lounge (VIP), una mesa infinita, la barra ÑamÑam con bebida y comida y las T’s de Oro en las que se desarrollarán las experiencias del evento. Una programación única que va desde actividades, hasta cenas, monólogos y podcasts en directo.

Con sus 45 mercados municipales, Madrid se sitúa a la cabeza de Europa en este tipo de equipamientos, que conservan su papel como referentes en la venta de productos frescos y naturales de kilómetro cero. Estos espacios impulsan la producción local a pequeña escala, apuestan por un modelo sostenible y respetuoso con el medioambiente, promueven una relación cercana con los vecinos y, al mismo tiempo, continúan adaptándose a las nuevas demandas y procesos de modernización.

Los mercados de Madrid son espacios de encuentro, de innovación y de impulso del talento gastronómico que nace desde lo local. El alma de esta colaboración son propuestas gastronómicas de primer nivel que nacen en los mercados de Madrid y que, de manera natural, encuentran su lugar en el festival Ñam Ñam.