Palladium Hotel Peñíscola, destino ideal para unas vacaciones familiares frente al Mediterráneo

jueves 11 de junio de 2026 , 10:30h

Tras su inauguración el pasado mes de abril en la provincia de Castellón, Palladium Hotel Peñíscola, de Palladium Hotel Group, ha nacido para convertirse en el destino perfecto para familias en el Mediterráneo.

Gracias a su ubicación privilegiada, a escasos metros de la playa y muy cerca del casco histórico de la ciudad, Palladium Hotel Peñíscola se presenta como el lugar perfecto para escapadas en familia a la Costa del Azahar. Además, su excelente conectividad con los aeropuertos internacionales de Alicante, Valencia, Castellón y Reus, lo convierten en un destino ideal para visitar desde cualquier lugar de España y de Europa.

Apuesta por el entretenimiento familiar

Fiel a la identidad de Palladium Hotels, la marca 4 estrellas de Palladium Hotel Group, Palladium Hotel Peñíscola ofrece instalaciones de primera clase, una rica propuesta culinaria y una fuerte apuesta por el bienestar y el entretenimiento familiar para unas vacaciones inolvidables en la playa.

Claro ejemplo de ello es su programación experiencial diaria que enriquece la estancia de los huéspedes con actividades que giran en torno al bienestar físico, el ocio participativo, propuestas gastronómicas y música en directo, garantizando el disfrute tanto de mayores como de pequeños.

La oferta de bienestar para adultos se articula en torno a la actividad física y la relajación, con disciplinas como el “Zen Mode”, que incluye actividades deportivas de yoga, pilates y Chi Kung; o sesiones de GAP y HIIT Training, para aquellos que necesitan más movimiento. Asimismo, el spa de Palladium Hotel Peñíscola, Zensations, brinda una inmersión absoluta en el relax, con su piscina de chorros, hamacas de agua y jacuzzis, además de sauna, hammam y áreas de descanso climatizadas, diseñadas para desconectar cuerpo y mente.

El hotel también ofrece un amplio abanico de actividades familiares que incluyen gymkhanas, circuitos y juegos en la piscina, además de talleres de manualidades creativas y juegos alternativos como “It’s Play Time”, que abarcan diferentes juegos de mesa como“Mölkky” o “Cornhole”.

En lo que se refiere a talleres gastronómicos y experienciales, el hotel cuenta con actividades como “Arte y Vino”, que combina creatividad y degustación de vinos; o “Cheese Tasting Experience”, que consiste en una cata de quesos. De forma complementaria, la programación incluye diferentes talleres experienciales. Entre ellos, de cuidado facial, en los que los huéspedes pueden elaborar sus propios productos, como mascarillas naturales; “The Wonder Lab”, que consiste en manualidades recicladas o“The Create Factory”, que es un taller creativo infantil.

Asimismo, Palladium Hotel Peñíscola destaca por su ambiente y entretenimiento vespertino. Cuenta con sesiones musicales, actuaciones en directo y ambientación de DJ, animada con “Sun Vibes”, unas sesiones y presentaciones de música en vivo al atardecer, que crean espacios de ocio para disfrutar del entorno.

Gracias a la fusión de diversión, gastronomía y actividades para todos, Palladium Hotel Peñíscola se convierte en un concepto único que tiene por objetivo posicionarse como referente vacacional en el litoral mediterráneo.