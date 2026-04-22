HOUSE OF THÊOM llega a España con su perfumería sensorial de la mano de New Flag

miércoles 22 de abril de 2026 , 09:30h

HOUSE OF THÊOM, la nueva línea de fragancias que transforma el perfume en una experiencia sensorial y emocional llega a España de la mano de NEW FLAG para redefinir el concepto de lujo accesible en perfumería. Su propuesta es muy clara: crear aromas que no solo seducen, sino que cuentan historias. Cada fragancia es una composición única, misteriosa y evocadora, inspirada en el aura de un lugar o en ese instante inolvidable que solo puede intuirse… como mirar a través del ojo de una cerradura.

HOUSE OF THÊOM fusiona lujo, individualidad y accesibilidad, demostrando que la perfumería puede ser aspiracional sin perder cercanía ni autenticidad. Bajo el lema “Your scent. Our secret.” la marca invita a descubrir fragancias con una mirada contemporánea y pensadas para adaptarse a cada personalidad. Cada creación tiene alma propia, concebida para convertirse en una extensión íntima de quien la lleva: un secreto compartido entre la piel y la memoria.

El arte de narrar a través del aroma. HOUSE OF THÊOM encarna la creación de fragancias que despiertan emociones y dejan huella. Su propio nombre refleja su filosofía: Thêom fusiona Theos (divino) y Om (la resonancia universal, el sonido de la creación), simbolizando el equilibrio perfecto entre lujo, identidad y el poder emocional del perfume. Otra lectura conecta con el concepto hebreo Te’om (gemelos), evocando dos almas idénticas en perfecta armonía: un guiño al arte de reinterpretar grandes iconos olfativos y transformarlos en composiciones contemporáneas, que capturan su esencia con personalidad propia. Cada fragancia es más que un aroma: es una historia, una atmósfera, una emoción suspendida en el aire.

La nueva colección de fragancias HOUSE OF THÊOM está compuesta por seis perfumes únicos, cada uno de ellos con personalidad propia:

VELVET WHISPER: Mandarina chispeante, flor de azahar fresca y ámbar cálido. Delicada, luminosa y elegante, como un susurro de sofisticación.

ENDLESS LOVE: Bergamota vibrante, miel dulce y un toque de vainilla. Gourmand, romántica y seductora, perfecta para los momentos más íntimos.

MIDNIGHT CHERRY: Cereza jugosa, rosa suave y haba tonka cremosa. Afrutada, sensual y sofisticada, envuelta en misterio nocturno.

TIMELESS TONKA: Azafrán especiado, geranio aromático y vainilla cálida. Mística, distintiva y refinada, para quienes buscan identidad olfativa.

HEAVEN’S RESERVE: Nuez intensa, aceite de coñac y vainilla cremosa. Opulenta, envolvente y profunda, un verdadero lujo para los sentidos.

EPIC ELEGANCE: Lavanda fresca, ante suave y tonka cálida. Carismática, elegante y segura, el aroma de la confianza hecha perfume.

Las fragancias HOUSE OF THÊOM combinan alta perfumería y narrativa emocional, ofreciendo experiencias olfativas que conectan con la personalidad y el estilo de la nueva generación de consumidores.

El packaging de HOUSE OF THÊOM se siente, refleja la esencia de cada fragancia con frascos de vidrio premium con tapón y vaporizador elegantes, estuches con motivo de ojo de cerradura que insinúan su interior y detalles en relieve que elevan la experiencia del unboxing. El hexágono, símbolo de equilibrio y armonía, resume la filosofía de la marca: fragancias que combinan lujo, individualidad y accesibilidad.

HOUSE OF THÊOM nace con la vocación de democratizar la perfumería premium, ofreciendo fragancias de alta calidad sin renunciar al lujo asequible. Su enfoque combina excelencia y storytelling, haciendo que cada perfume sea una experiencia que conecta con la identidad y la emoción de una nueva generación de consumidores. Con su llegada a España, HOUSE OF THÊOM se consolida como una de las propuestas más fascinantes del panorama olfativo actual.

Distribución en España

La nueva gama de perfumes HOUSE OF THÊOM ya está disponible en España en El Corte Inglés, Clarel, Douglas, Maquillalia y Primor, referentes en perfumería y cosmética del país. Con este nuevo lanzamiento, los consumidores españoles tienen acceso a una propuesta única que combina innovación, lujo accesible y un compromiso real con la sostenibilidad.