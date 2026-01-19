Hamilton lanza dos relojes de edición limitada para el videojuego Resident Evil Requiem

lunes 19 de enero de 2026 , 08:45h

Hamilton amplía su huella creativa en el mundo de los videojuegos con una nueva colaboración junto a Capcom en Resident Evil Requiem, la entrega más reciente —y la más inmersiva hasta la fecha— de la icónica saga Resident Evil. El resultado: dos relojes exclusivos diseñados específicamente para el universo del juego, sus protagonistas y sus fans.

Ambientado casi treinta años después del brote de Raccoon City, Resident Evil Requiem sumerge al jugador en una experiencia de terror de supervivencia intensa y cargada de suspense. La historia alterna los recorridos y estilos de juego de la analista del FBI Grace Ashcroft y del legendario agente Leon S. Kennedy, entrelazando investigación, acción y una atmósfera que hiela la sangre.

En este escenario, dos relojes Hamilton ocupan un papel central. Desarrollados en estrecha colaboración con el equipo creativo de Capcom, han sido concebidos para responder tanto a las necesidades narrativas como tácticas de cada personaje, reflejando un diseño profundamente ligado a su personalidad y función dentro del juego.

El Khaki Field Auto Chrono, que acompaña a Leon S. Kennedy, destaca por su combinación de resistencia y estética militar. Cada detalle del diseño remite a su experiencia en combate: la corona se inspira en el objetivo de una mira telescópica de francotirador, mientras que los pulsadores evocan cartuchos de bala. En la esfera, el ala negra situada a las nueve y el emblema grabado en el fondo de caja simbolizan las oraciones por los caídos.

Por su parte, el Pan Europ, llevado por Grace Ashcroft, ofrece un contraste elegante y analítico. Una línea dorada recorre el centro de la correa hasta la caja negra, mientras que el fondo de caja presenta motivos geométricos. Los números de la esfera y el anillo exterior, también realzados en tono dorado, crean una sofisticada combinación “oro y negro” que transmite inteligencia, fuerza y precisión.

Ambos relojes aparecen integrados en el videojuego y estarán disponibles en el mundo real, tendiendo un puente entre la artesanía relojera y la narrativa digital. Limitados a 2.000 unidades cada uno, saldrán a la venta el 27 de febrero de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de Resident Evil Requiem.

Para Hamilton, esta colaboración con Capcom se apoya en un legado consolidado en el cine, los videojuegos y la cultura creativa. Desde piezas diseñadas para producciones cinematográficas como Interstellar o Tenet, hasta integraciones inmersivas en universos digitales, los relojes Hamilton aportan autenticidad, profundidad y carácter a los mundos que habitan.

En Resident Evil Requiem, este legado se refuerza una vez más, recordándonos que incluso en un mundo dominado por el miedo, la tensión y la supervivencia… cada segunda cuenta.