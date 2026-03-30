Longines renueva su colección HydroConquest con un diseño más actual

lunes 30 de marzo de 2026 , 08:00h

Longines da un paso más en su legado relojero con la renovación de su icónica colección HydroConquest, una línea que evoluciona manteniendo intacta su esencia: la perfecta fusión entre rendimiento técnico y sofisticación estética.

Respaldada por casi dos siglos de excelencia en la relojería suiza, la firma presenta una generación completamente actualizada que destaca por su diseño contemporáneo y su versatilidad. Disponible en cajas de 39 mm y 42 mm, la nueva colección introduce cuatro versiones de esfera y cinco llamativos colores de bisel cerámico, reafirmando su carácter deportivo sin renunciar a la elegancia.

Uno de los grandes avances de esta edición es la incorporación de nuevas pulseras, entre ellas una refinada malla milanesa que aporta un aire más urbano y sofisticado al conjunto. Esta combinación de materiales y acabados convierte a HydroConquest en un reloj preparado tanto para el uso diario como para entornos más exigentes.

Fiel a su ADN, la colección mantiene sus altas prestaciones técnicas, consolidándose como una opción fiable para los amantes de la relojería deportiva de alto nivel, al tiempo que eleva su propuesta estética con un diseño más depurado y actual.

El lanzamiento se acompaña de una potente campaña internacional protagonizada por Henry Cavill, Embajador de la Elegancia de Longines. Rodada en las espectaculares costas de Tenerife, la campaña captura la fuerza de la naturaleza y la interacción entre tierra y mar, reflejando visualmente el espíritu de HydroConquest: un reloj que encarna la aventura sin renunciar al estilo.

Con esta renovación, Longines reafirma su capacidad para reinterpretar sus colecciones más emblemáticas, adaptándolas a las nuevas tendencias sin perder su identidad, y consolidando HydroConquest como una de las referencias clave dentro del segmento de relojería deportiva elegante.