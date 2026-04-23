Calvià impulsa el cambio de Magaluf hacia un turismo más sostenible y cultural

jueves 23 de abril de 2026 , 10:45h

Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià, continúa avanzando en su proceso de transformación como destino turístico, consolidando una nueva identidad basada en la calidad, la diversificación de su oferta y la atracción de un visitante más consciente y respetuoso con el entorno. Esta evolución responde a una visión de futuro ambiciosa, centrada en la renovación del destino y en la construcción de una propuesta turística más equilibrada y con propósito, con el objetivo de posicionarse como un referente en turismo experiencial y sostenible.

En este contexto, el destino se orienta hacia un modelo que impulsa la creación de nuevas experiencias como la “ruta selfie” y “Calvià, Plató de Cine”, nuevas aperturas previstas para 2026 y la modernización de establecimientos ya existentes, junto con el desarrollo de una programación cultural y de ocio que contribuye de forma activa a la desestacionalización y a la dinamización continuada del destino.

Inauguración del nuevo paseo marítimo: un nuevo eje social y cultural

Uno de los hitos más destacados de este proceso será la inauguración de la segunda fase del nuevo Paseo Marítimo de Magaluf, prevista para el próximo 27 de junio. La apertura se celebrará con un gran evento cultural que pondrá en valor esta transformación urbana, con la participación de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears en un concierto extraordinario al aire libre, acompañado de propuestas artísticas y actividades culturales en un entorno renovado junto al litoral.

Este nuevo espacio frente al mar está llamado a convertirse en un punto de encuentro clave para la vida social, cultural y turística del destino, reforzando su papel como escenario de experiencias abiertas a residentes y visitantes.

Cultura, creatividad y nuevos relatos del destino

El impulso a la cultura también se refleja en proyectos innovadores como “Calvià, Plató de Cine”, una iniciativa que posiciona el municipio como escenario de rodajes y creación audiovisual, facilitando la conexión entre el territorio y la industria del cine y las producciones audiovisuales. Este proyecto pone en valor la diversidad paisajística y urbana del destino, con localizaciones que abarcan desde el entorno costero de Magaluf, Palmanova o Illetes, hasta enclaves naturales y paisajes singulares como Portals Vells, Caló d’en Monjo o la Finca Pública de Galatzó, escenarios que han acogido rodajes internacionales y que refuerzan su atractivo como plató natural para nuevas narrativas audiovisuales.

A ello se suma la puesta en marcha de la “ruta selfie” de Magaluf, una experiencia turística comercializada por la empresa TURS take your selfie, con señalización inteligente que permitirá a los visitantes hacerse fotos de forma autónoma en distintos puntos del destino. El recorrido contará con varios soportes fotográficos en el Passeig Calvià y la playa, y se ampliará próximamente a la zona de la Torre de Torrenova, mostrando la diversidad de Magaluf entre su entorno más rural, el litoral y sus vistas más urbanas y modernas.

Magaluf, escenario de grandes eventos culturales y profesionales

Además, Magaluf refuerza su posicionamiento como escenario de grandes eventos culturales y profesionales, consolidando una programación que contribuye a diversificar la oferta del destino y a generar actividad a lo largo de todo el año. En este contexto, destaca la próxima edición de Conecta, un encuentro internacional de la industria audiovisual que reunirá en Magaluf, del 25 al 28 de mayo, a profesionales, creadores, plataformas, productoras, distribuidores y agentes del sector turístico, cultural y creativo, convirtiendo el destino en un punto de conexión para el talento, la innovación y la generación de proyectos a escala global.