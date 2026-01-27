Mallorca en Madrid Fusión: el sabor de una isla que se vive

martes 27 de enero de 2026 , 09:00h

Mallorca participa un año más en Madrid Fusión consolidando su posición como referente gastronómico dentro del panorama español, con una propuesta que sitúa el producto local y la cultura culinaria en el centro de su relato turístico y territorial.

Mallorca se vive. Mallorca se saborea. De este modo, la isla se presenta como un territorio donde la gastronomía forma parte de la vida cotidiana, de la identidad cultural y del paisaje. Una mirada que entiende la cocina no solo como atractivo turístico, sino como expresión cultural y herramienta estratégica para un modelo turístico más consciente, sostenible y equilibrado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller de Turisme, Guillem Ginard y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate procedieron a la inauguración del stand de Mallorca que estará presente los tres días de feria con una amplia agenda de actividades. También ha estado presente el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Las autoridades de la isla han subrayado el compromiso del Consell con el impulso del producto local, los productores y la cultura gastronómica como ejes de futuro.

“La cultura es un motor fundamental para hacer del turismo un elemento protector de nuestra identidad, de nuestra cohesión social y de nuestro futuro. En Madrid Fusión, Mallorca se explica desde aquello que mejor la define: su producto, su cultura y su gente”, ha señalado el presidente del Consell. Por su parte, el conseller de Turisme ha destacado que “la gastronomía permite al visitante comprender el territorio, respetarlo y valorarlo, y es clave para avanzar hacia un turismo experiencial y responsable”.

Amate, ha destacado “la apuesta del Consell de Mallorca por situar nuestro producto local como un elemento diferenciador de la oferta turística de la isla y por ello, destacan propuestas gastronómicas como la presencia en esta feria que permiten profundizar en la cultura y las tradiciones de Mallorca a través de sus productos y recetas tradicionales”.

Producto, talento y una agenda que recorre la isla

La propuesta de Mallorca en Madrid Fusión se materializa a través de un programa que recorre la isla desde sus productos, sus productores y su talento gastronómico. Durante los tres días de feria, el stand de Mallorca acogerá presentaciones de producto, showcookings, catas y degustaciones que trasladan el relato del territorio al plato y a la copa.

El stand del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Turisme Responsable, cuenta con la participación de seis coexpositores: IGP Sobrasada de Mallorca, Flor de Sal, la DO Oli de Mallorca y Oliva de Mallorca, la DO Binissalem de vino, Coent Butxi (Sa Pobla) y las Cooperativas Agroalimentarias de les Illes Balears.

Además de los 150 m2 de espacio expositivo, la agenda cuenta con la colaboración Departamento de Promoción Económica del CIM, que colabora activamente con la propuesta de distintas acciones que ponen en valor el producto local y la gastronomía de proximidad, así como un bodegón de productos frescos. Este coordinará demostraciones culinarias de elaboración de la sobrasada de Mallorca para acercar al público profesional los procesos tradicionales de elaboración de uno de los productos más emblemáticos de la isla.

También habrá un apartado específico con repostería autóctona de la mano de Forn i Pastisseria Trias, con una ponencia y una muestra dedicada al gató, uno de los dulces más representativos de la tradición mallorquina. Y este año, los ayuntamientos de Palma y Pollença tendrán también un papel destacado en la programación del stand de Mallorca, mostrando la cocina tradicional.

El Ayuntamiento de Palma participará en la programación del stand bajo el lema “Palma, capital gastronómica del Mediterráneo”, con una propuesta que refleja la diversidad y creatividad de su escena culinaria. La actividad contará con la participación de Andrés Benítez, que presentará una elaboración salada; Ariadna Salvador, con una propuesta de repostería dulce; y Borja Triñanes, que completará la experiencia con una creación de coctelería, ofreciendo así una visión completa y contemporánea de la gastronomía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pollença ofrecerá dos showcookings a cargo de chefs locales, en los que se pondrá en valor, tanto el producto, como el saber culinario del municipio: una demostración con producto del productor Sa Cabreta, elaborada por el chef Andreu Segura, y un showcooking dedicado a la tonyina de Pollença, a cargo del chef David Terrae, que permitirá acercar al público profesional recetas y técnicas vinculadas a la tradición gastronómica local.