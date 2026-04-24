Suena Madrid ya suena a futuro

viernes 24 de abril de 2026 , 08:00h

El concurso musical Suena Madrid, una de las mayores apuestas por el talento emergente en España, ha arrancado con gran éxito en el Movistar Arena, consolidándose desde sus primeras jornadas como una plataforma clave para el impulso de nuevos artistas y bandas.

Las dos primeras sesiones han reunido a los seis primeros grupos seleccionados entre más de 2.200 inscritos procedentes de todo el país, reflejo del enorme interés que ha suscitado esta iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid en colaboración con baila.fm y la productora Ultreia.

Bajo el lema “Suena Madrid te escucha”, el certamen nace con la vocación de descubrir, formar y proyectar a los talentos más prometedores, ofreciéndoles no solo visibilidad en escenarios profesionales, sino también acceso a formación especializada y oportunidades reales de desarrollo artístico tanto a nivel nacional como internacional.

El ambiente vivido en la Sala del Movistar Arena durante estas primeras actuaciones ha sido extraordinario, con una notable afluencia de público que, gracias al acceso gratuito a los conciertos, ha respaldado con entusiasmo el debut de las bandas ante el jurado profesional.

En esta fase inicial han participado, dentro del género electrónico, los grupos DKA, KMKR y MUD; mientras que en los estilos funk, soul, reggae y R&B han destacado Araque XV, Chandrán y Suite Seda, demostrando un alto nivel artístico y una gran diversidad musical.

Las sesiones clasificatorias continuarán a lo largo de los meses de abril y mayo, culminando en una gran final en la que los seis grupos seleccionados actuarán en el escenario principal del Movistar Arena junto a artistas consolidados. En ese evento se dará a conocer al ganador de esta primera edición.

El certamen contempla premios de gran valor para el desarrollo profesional de los participantes, incluyendo actuaciones en directo, acceso a locales de ensayo profesionales, producción discográfica, asesoramiento en marketing y promoción, así como proyección internacional a través del programa The Spanish Wave.