Usera, el Chinatown madrileño

viernes 24 de abril de 2026 , 09:30h

CONOCIDO COMO EL “CHINATOWN MADRILEÑO”, SUS COMERCIOS Y DECORACIÓN URBANA NOS RECUERAN QUE AQUÍ VIVE LA COMUNIDAD CHINA MÁS GRANDE DE ESPAÑA

Este barrio del sur de la capital que alberga la comunidad china más grande de España permite adentrarse en esta cultura milenaria mediante un paseo por sus calles y plazas, comercios y restaurantes.

Toda una experiencia que se intensifica durante la celebración del Año Nuevo Chino, con momentos tan especiales como el gran desfile. Recomendable visitar sus murales, relojes de sol y centros de arte y contactar con la naturaleza en espacios como Pradolongo o el Parque Lineal del Manzanares.

Tradiciones milenarias

Al igual que otras icónicas ciudades del mundo como Nueva York o Londres, Madrid tiene su Chinatown. Pero Madrid es especial y su Chinatown, también. Sus valores de ciudad abierta y acogedora han ropiciado la integración de la cultura china, cuyas actividades representan un importante polo de atracción turística. La más esperada y colorida es la celebración de Año Nuevo Chino con más de 4000 años de historia. Instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Embajada de la República Popular China y asociaciones de vecinos colaboran en esta colorida fiesta, que cada año congrega un mayor número de visitantes.

Auténtica gastronomía china

Cocina cantonesa, de Sichuan, Yunnan o Shanghái. No hay variedad de la gastronomía china que no se pueda saborear en Usera. Y es que Usera tiene fama de ofrecer los platos más auténticos porque sus principales clientes son de la comunidad china, que aprecian como nadie los genuinos sabores de su país de origen.

Son ya muchos los foodies que han fichado los locales de este distrito para sus escapadas gastronómicas. Hay, incluso, restaurantes como el Royal Cantones, especializado en comida china cantonesa, que algunos amantes de la gastronomía consideran como uno de los mejores restaurantes chinos en Madrid.

Hong Kong 70 in Chinatown es otro de los espacios más conocidos por sus especialidades en cocina cantonesa con sus tradicionales dim sums, que elaboran a diario reconocidos chefs. Otros locales especializados son Lao Tou con platos de Sichuan y Cantón y Picante de Sichuan.

Pero este barrio localizado en la zona al sur de Matadero Madrid también cuenta con restaurantes pensados para todo tipo de paladares, descúbrelos en Propuestas gastronómicas en Usera

Hervidero de tendencias artísticas

No solo la comunidad china ha puesto sus ojos en Usera, también las nuevas generaciones de artistas. Al igual que el distrito de Carabanchel, aglutina algunos de los espacios más innovadores en los que se fomenta la creatividad, la investigación y el encuentro entre profesionales.

Es el caso de Okuda San Miguel que ha localizado su nuevo proyecto de arte contemporáneo, denominado Factory of Dreams, en una de las populares calles del distrito. Este espacio, que propone un original modelo de relación entre creadores, industria y público, ofrece una programación que abarca exposiciones, contenidos divulgativos y los talleres de formación.

La creación tiene también su lugar en Espacio Oculto Madrid, un coworking y centro de arte que ayuda a artistas y otros profesionales como diseñadores industriales o arquitectos a producir sus obras. Y otro punto de encuentro de vanguardia es El Arco Azul-Studio, una nave industrial que es ahora un estudio de creación artística.

Junto con los estudios y talleres, Usera acoge además el evento Artistas de Usera, una jornada de puertas abiertas en la que diferentes artistas de talleres y espacios creativos exponen sus obras al público y que los más fans del arte contemporáneo deben tener en su radar.

Y, dentro del recorrido por el Usera más cultural, merece la pena una visita al barrio de Moscardó, donde se ubican 17 relojes de sol diseñados por el artística Alberto Corazón en la década de los ochenta y que han sido restaurados recientemente.

Un icono cultural del barrio muy espectacular es la escultura de un oso panda donada por la comunidad china del distrito, como testimonio de los vínculos históricos entre España y China. La obra, tallada en mármol, tiene un metro de alto y pesa 500 kilos.

Un distrito verde

El distrito cuenta, además, con emblemáticas zonas verdes como el Parque de Pradolongo, un auténtico pulmón verde con gran variedad de usos y conocido también por acoger la Fiesta del Nuevo Año Chino. Con una extensión de casi 60 hectáreas, destaca una gran zona central donde se sitúa un templete y un gran lago. Al norte del lago se puede disfrutar del Jardín Botánico con todo tipo de variedades vegetales entre las que destacan especies autóctonas como el madroño y plantas aromáticas.

Y en el entorno del barrio de Usera se encuentra el Parque Lineal del Manzanares, un espacio para recreo de madrileños y visitantes con diferentes ambientes como la denominada Plaza Verde, con forma de media luna; el Paseo de los Sentidos, bordeado de grandes árboles con una pasarela peatonal de grandes dimensiones; un área para deportes y el denominado Parque del Belvedere con juegos infantiles.

En el punto más alto del parque, en el cerro artificial de La Atalaya, se alza La Dama del Manzanares, una escultura realizada en bronce y acero en el año 2003, a partir de un diseño del artista valenciano Manolo Valdés, dedicada al río que cruza la ciudad. Representa la cabeza de una mujer, con el rostro orientado hacia el casco urbano madrileño.

Más zonas peatonales

Usera sumará, además, atractivos turísticos a través de una remodelación urbanística que incluye nuevos itinerarios peatonales y accesibles para conectar el distrito con Madrid Río. Se irán incorporando también elementos y referencias vinculados a la comunidad china. Los rasgos culturales de China y las costumbres tradicionales de los vecinos se verán así cada vez más favorecidas para hacer de Usera, sin duda, el Chinatown más castizo.