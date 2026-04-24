Palladium Hotel Group propone bienestar y belleza para celebrar el Día de la Madre

viernes 24 de abril de 2026 , 09:45h

El primer domingo del mes de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha marcada en el calendario como el momento idóneo para agradecer y devolver, en forma de experiencias, ese amor incondicional que nos brindan. Para celebrarlo, Palladium Hotel Group ha preparado una exclusiva propuesta en sus destinos de Tenerife, Marbella e Ibiza, fusionando el bienestar más profundo, la cultura musical y la gastronomía.

Un tributo al relax y al estilo en Hard Rock Hotel en Marbella y Tenerife

Hard Rock Hotel Tenerife, situado frente al imponente océano Atlántico en la costa de Adeje, propone una inmersión total en el bienestar. Para esta ocasión, el hotel presenta una experiencia especial en su inconfundible Rock Spa®, que combina un masaje corporal de tren superior, acceso a su circuito de aguas, con la exclusiva cabina de nieve, única en la isla, un tratamiento facial glow para iluminar el rostro, copa de cava y un dulce final a elegir entre pastel de chocolate o tarta de queso.

Además, la oferta se completa con los renovados bonos regalo y el popular Day Pass por 100€ en régimen de Todo Incluido, que permite disfrutar de las instalaciones y de la esencia de Hard Rock sin necesidad de alojamiento. El pase incluye acceso a las piscinas Splash, Edén y Lago, así como la posibilidad de disfrutar de un cóctel en The 16th Sky Lounge Bar, el espectacular rooftop con vistas al océano Atlántico. Además, de poder degustar un almuerzo en uno de los restaurantes situados junto a la piscina.

En la Costa del Sol, Hard Rock Hotel Marbella eleva la apuesta con tratamientos de belleza de última generación en su Rock Spa® para regalar. Entre ellos, destaca su tratamiento facial personalizado que incluye una hidratación intensiva de labios mediante la técnica de microneedling (Dermapen) por 130€, o su masaje relajante de 50 minutos con copa de cava por 125€, ideal para liberar tensiones en un entorno exclusivo en pleno Puerto Banús.

Ambos hoteles invitan también a las madres melómanas a recorrer su Memorabilia, donde podrán admirar de cerca piezas legendarias: desde cartas de la infancia de Katy Perry y el rider de The Beatles en Tenerife, hasta guitarras de Elvis Presley y chaquetas de Michael Jackson en Marbella.

Desconexión premium en TRS Ibiza Hotel

Para las madres que buscan un refugio de paz en la isla pitiusa, TRS Ibiza Hotel propone una alternativa premium, en su exclusivo centro Zentropia Palladium Spa & Wellness. Este hotel, cinco estrellas, todo incluido, solo para adultos, ofrece una experiencia renovadora de hidroterapia con sauna, baño turco, jacuzzi y camas balinesas, para que las madres disfruten cómo se merecen.

Este acceso es gratuito para los huéspedes de The Signature Level, mientras que para clientes externos tiene un coste de 50€. La jornada se puede personalizar con una amplia carta de tratamientos que incluye desde masajes tonificantes hasta servicios de peluquería y maquillaje, garantizando que cada madre se sienta radiante en su día. Todo ello, en un enclave único, en Sant Antoni, donde además, pueden disfrutar del mejor atardecer de Ibiza desde Gravity Sky Bar.

El refugio de las madres más foodies

En la isla que nunca duerme, The Unexpected Ibiza Hotel se ha consolidado como uno de los alojamientos más singulares de la isla. Ubicado en el corazón de Playa d'en Bossa, el hotel propone una combinación de lujo contemporáneo, entretenimiento y una marcada personalidad, pensada para quienes buscan algo más que una estancia convencional.

Para las madres más foodies, el hotel despliega una propuesta gastronómica pensada para disfrutar sin prisas. Desde The Unexpected Breakfast, una forma diferente de entender el desayuno que sorprende desde el primer momento, hasta The Beach, Unexpected Ibiza, donde disfrutar de las mejores opciones creativas a pie de mar.

La experiencia continúa junto a la piscina, degustando algunas de las mejores ostras de la isla en The Oyster & Caviar Bar, o explorando una propuesta más intensa y sofisticada en Gordon Ramsay Hell’s Kitchen. Todo ello conforma un plan que combina gastronomía, relax y un toque de sofisticación sin artificios.